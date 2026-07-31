Ministro israelense classifica acordo de desarmamento do Hamas como "inaceitável"

Segundo Ben Gvir, Interromper os combates contra o movimento islamista palestino "equivale a aceitar que o Hamas prepare o próximo massacre"

O ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir (ao centro), disse que "Israel deve vencer" no território palestino" ( AFP)

O ministro de Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, de extrema direita, considerou nesta sexta-feira (31) "inaceitável" o acordo sobre o desarmamento do Hamas em Gaza, que prevê uma retirada progressiva de Israel do território palestino.

Interromper os combates contra o movimento islamista palestino "equivale a aceitar que o Hamas prepare o próximo massacre", escreveu no Telegram, em referência aos ataques de 7 de outubro de 2023, no qual 1.221 pessoas morreram. "Israel deve vencer" no território palestino", acrescentou.