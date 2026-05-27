Israel mata novo chefe do braço armado do Hamas em Gaza

Ministro da Defesa israelense afirmou que "o comandante do braço armado da organização terrorista Hamas em Gaza foi eliminado ontem e enviado para se reunir com seus companheiros nas profundezas do inferno"

Mohammed Odeh (IDF/Reprodução)

Israel anunciou nesta quarta-feira (27) que matou, em um ataque na terça-feira (26), o novo chefe do braço armado do Hamas em Gaza, Mohamed Odeh, após ter eliminado seu antecessor em um bombardeio similar no início do mês.

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, afirmou que "o comandante do braço armado da organização terrorista Hamas em Gaza foi eliminado ontem e enviado para se reunir com seus companheiros nas profundezas do inferno".

O Hamas não fez comentários até o momento.

"Nos comprometemos a eliminar todos os que lideraram o massacre de 7 de outubro, e é isso que vamos fazer: todos estão marcados para morrer, onde quer que estejam", acrescentou Katz na rede social X, em referência aos ataques do Hamas em 2023 que desencadearam a guerra em Gaza.

Após anunciar o bombardeio de terça-feira, Katz e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmaram em um comunicado que Odeh atuou como "chefe de inteligência do Hamas durante o massacre de 7 de outubro e foi nomeado há aproximadamente uma semana como sucessor de Ezedine al Hadad".

Al Hadad morreu em um ataque israelense em 15 de maio.

"Odeh foi responsável pelo assassinato, sequestro e ferimentos de muitos civis israelenses e soldados das FDI (Forças de Defesa de Israel)", afirmaram Katz e Netanyahu.

Após o ataque do Hamas contra Israel em 2023, Netanyahu se comprometeu a localizar e eliminar os líderes e comandantes do movimento.

A ofensiva do Hamas provocou a morte de 1.221 pessoas em território israelense, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais do Estado hebreu.

A resposta de retaliação de Israel em Gaza deixou pelo menos 72.803 mortos, segundo o Ministério da Saúde do território, que atua sob a autoridade do Hamas.

Israel matou em Teerã (Irã) o então chefe político do Hamas, Ismail Haniyeh, e Yahya Sinwar, líder do movimento em Gaza, amplamente considerado o cérebro do ataque de 7 de outubro.

Também matou Mohammed Deif, o histórico comandante do braço armado do Hamas, conhecido como Brigadas Ezedine Al Qassam, assim como Mohamed Sinwar, que sucedeu seu irmão Yahya como chefe em Gaza.

Os ataques israelenses também têm como alvo membros do Hamas no Líbano e comandantes do Hezbollah, grupo apoiado pelo Irã e aliado do grupo palestino, incluindo seu ex-líder Hassan Nasrallah.