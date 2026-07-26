Lindbergh vai à PGR contra Flávio por Milei e IA de Bolsonaro em convenção do PL

O deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) acionou a Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) por conta da participação do presidente da Argentina, Javier Milei, e uso de IA de Jair Bolsonaro durante a convenção do PL

A convenção do PL exibiu um vídeo gerado por Inteligência Artificial (IA), em que uma imagem simulada de Jair Bolsonaro fala sobre a candidatura de Flávio (Reprodução)

O deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) acionou a Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL). Na representação, o petista pede que a PGR apure se Flávio cometeu crime ao convidar o presidente da Argentina, Javier Milei, para participar da convenção nacional do PL que oficializou o senador como candidato no último sábado, 25.

O código eleitoral proíbe a participação de estrangeiro em atividades partidárias e atos de propaganda. A pena é detenção de até seis meses e pagamento de multa.

O deputado também questiona a apresentação, na convenção, de um vídeo de inteligência artificial (IA) que simula a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Estadão/Broadcast (Sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mostrou neste domingo, 26, que o vídeo de Bolsonaro gerado por IA pode render questionamentos judiciais para a campanha de Flávio. Especialistas em direito eleitoral avaliam que a simulação possivelmente viola a proibição de manifestações políticas de Bolsonaro, que está em prisão domiciliar.

"Acabamos de entrar na PGR contra Flávio Bolsonaro pelos vários crimes que ele cometeu ontem na Convenção do PL. Usou Bolsonaro por IA e Milei pediu voto pra ele, o que é proibido por nossa legislação eleitoral. O crime mais grave é o pedido para que Trump e os EUA interfiram nas nossas eleições", escreveu Lindbergh em postagem no X.