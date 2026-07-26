Mais de 400 pessoas fogem de barco de incêndio florestal no sul da Itália

Centenas de pessoas foram evacuadas por mar; uma enorme coluna de fumaça podia ser vista a dezenas de quilômetros de distância

Bombeiro combate incêndio florestal próximo a residências em La Mierla, perto de Guadalajara, ao Norte de Madri (Handout/Infocam/AFP)



Centenas de pessoas foram retiradas por mar neste domingo (26), no sul da Itália, e espera-se que mais sejam transportadas em breve, devido a um incêndio florestal que assola partes da costa do Adriático, informou a Guarda Costeira.

"Mais de 400 turistas e banhistas foram evacuados por mar, a única rota de evacuação viável", informou a agência em seu canal no WhatsApp, acrescentando que as operações continuam.

Os evacuados estavam sendo resgatados da área próxima à cidade de Peschici, na região sul da Puglia. Um porta-voz da Guarda Costeira disse à AFP que espera retirar aproximadamente mais 300 pessoas.

No total, seis embarcações da Guarda Costeira, três da polícia financeira italiana e cerca de 10 embarcações privadas participaram da operação, afirmou a organização. Imagens da televisão mostraram bombeiros e um avião anfíbio Canadair combatendo o incêndio, que no momento não representa uma ameaça imediata às residências da cidade.

Uma enorme coluna de fumaça podia ser vista a dezenas de quilômetros de distância. "A situação está sob controle neste momento", declarou o prefeito de Peschici, Luigi d'Arenzo, segundo o jornal local Gazzetta del Mezzogiorno.

Incêndios florestais de grandes proporções também devastaram dezenas de milhares de hectares e forçaram a evacuação de 325 mil pessoas na França e na Espanha, com Bordeaux, na França, e Madri, na Espanha, sitiadas pelas chamas que reduziram casas e comércios a cinzas. Cerca de 75.000 pessoas foram desalojadas por incêndios nos arredores de Madri e em outras áreas residenciais, assim como na região de Valência.