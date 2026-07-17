Canadá tem mais de 200 incêndios florestais fora de controle que também afetaram os EUA

Atualmente, são 897 focos de incêndio ativos no Canadá, segundo o Centro Interagências Canadense de Incêndios Florestais

Fumaça dos incêndios do Canadá afetou a qualidade do ar no Leste dos Estados Unidos ( Angela Weiss/AFP)

Mais de 200 incêndios florestais permaneceram fora de controle nesta sexta-feira (17) no Canadá, principalmente na província de Ontário, e a fumaça gerada pelas chamas também afetou milhões de pessoas no Nordeste dos Estados Unidos.

Segundo os dados mais recentes do Centro Interagências Canadense de Incêndios Florestais (CIFFC), 207 incêndios estão fora de controle, de um total de 897 focos ativos. A fumaça dos incêndios, transportada pelos ventos, provocou uma influência extrema da qualidade do ar em Toronto, a cidade mais populosa do Canadá, e também no Leste dos Estados Unidos.

De acordo com dados compilados pela empresa suíça IQAir, Detroit, Chicago e Washington estavam entre as cidades mais poluídas do mundo por volta das 17h GMT (14h de Brasília) desta sexta-feira.

Até o momento, a temporada de incêndios tem sido muito menos intensa do que a de 2023, ano recorde, ou a de 2025, mas a violência das chamas se agravou significativamente na última semana.

Cerca de 2,8 milhões de hectares já foram consumidos pelo fogo desde o início do ano, segundo os dados oficiais mais recentes do governo federal. Na sexta-feira passada, era total de quase 1,6 milhão de hectares.

Situação em Ontário

A situação é crítica na província de Ontário (Leste do país), onde mais de 80 incêndios permanecem fora de controle, informou nesta sexta-feira o primeiro-ministro provincial, Doug Ford, durante entrevista à imprensa. Até o momento, os incêndios não causaram nenhuma vítima.

Ontário solicitou ajuda ao governo federal na quinta-feira (16) e conta com o apoio de bombeiros de outras províncias, entre elas Alberta e Yukon. Mais de 80 aviões-tanque e helicópteros estão mobilizados em Ontário para combater as chamas.

Outros 39 aviões permaneceram prontos para decolar rumo a áreas remotas, inacessíveis por estrada, com o objetivo de evacuar localidades habitadas principalmente por comunidades indígenas. Algumas dessas comunidades organizaram-se para contar a sua própria evacuação nos últimos dias, após denunciarem a falta de cooperação por parte das autoridades.

Os serviços meteorológicos canadenses alertaram que, embora a qualidade do ar em Toronto tenha "melhorado" na manhã desta sexta-feira, ela "voltará a ficar muito ruim" durante a noite e poderá permanecer assim ao longo do fim da semana.