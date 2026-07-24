Espanha declara pela primeira vez emergência nacional devido aos incêndios

A partir de então, o primeiro-ministro Pedro Sánchez assume o comando das operações e a coordenação passa a ser feita pelo Ministério do Interior.

Bombeiros combatem grande incêndio florestal em uma área pouco povoada na Espanha (Handout/UME/AFP)

O governo espanhol anunciou pela primeira vez emergência nacional por causa dos grandes incêndios florestais que atingem a região de Madrid e Ávila. A partir de então, o primeiro-ministro Pedro Sánchez assume o comando das operações e a coordenação passa a ser feita pelo Ministério do Interior.

A Espanha também já acionou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil ontem e pediu à União Europeia quatro meios aéreos de apoio ao combate às chamas. “Os incêndios estão arrasando milhares de hectares e afetando diversas povoações”, disse Sánchez, que recomendou muita precaução e que fossem seguidas as indicações das autoridades.

Quatro grandes incêndios florestais continuam sem controle, alimentados ainda pelos fortes ventos, o que levou à evacuação de várias localidades e urbanizações.

“Pelo menos 19 mil pessoas já foram retiradas das suas casas ou estão confinadas na região de Madrid devido ao pior incêndio da história da região, que já consumiu seis mil hectares. Para uma região como esta, com uma elevada concentração de habitação e de população, é uma catástrofe. Nunca vivemos nada assim. A prioridade atual é salvar vidas", declarou a governadora de Madri, Isabel Díaz Ayuso.

Os serviços de emergência da região relataram que dois dos três incêndios que já devastaram seis mil hectares a oeste de Madrid se juntaram numa só frente e ameaçam novos municípios.

Enquanto isso, o incêndio em Ávila já consumiu quase nove mil hectares, segundo a última atualização. O fogo mantém um perímetro de aproximadamente 71 quilômetros e forçou à retirada de mais de 1.500 pessoas.

A Agência Estatal de Meteorologia da Espanha (Aemet) alertou que o perigo de incêndios permanece muito alto na maior parte do território apesar da queda nas temperaturas. Segundo a Aemet, a terceira onda de calor extremo deste verão começa a dar tréguas nesta sexta-feira (24), embora a velocidade e intensidade dos ventos dificultem as operações de extinção das chamas. Na próxima semana está previsto o aumento novamente das temperaturas.

De acordo com dados do Ministério da Transição Ecológica, a Espanha já registrou 29 grandes incêndios florestais este ano, definidos como aqueles que ultrapassam 500 hectares. Entretanto, uma grande parte desses incêndios ocorreu apenas nos primeiros 24 dias de julho.