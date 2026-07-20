Guaxinim com deformidade viraliza após ser visto caminhando, nos EUA
Jimothy, como foi apelidado, apresenta sinais compatíveis com a síndrome da coluna curta
Publicado: 20/07/2026 às 18:34
Vídeo: Guaxinim com deformidade viraliza após ser visto caminhando, nos EUA (Vídeo: Reprodução/Redes sociais)
O vídeo de um guaxinim caminhando pelas ruas de Ballard, bairro localizado em Seattle, nos Estados Unidos, viralizou nas redes sociais. Isso porque os internautas notaram que o animal possui um formato incomum, tendo o corpo arredondado e menor que os outros de sua espécie.
De acordo com alguns especialistas, Jimothy, como foi apelidado, apresenta sinais compatíveis com a síndrome da coluna curta (Short Spine Syndrome). A condição é rara e responsável por causar o encurtamento da coluna vertebral do animal.
Depois do vídeo, que viralizou nas redes sociais, o guaxinim ganhou fama entre moradores das redondezas e foi comparado a Quasi Modo, um cão que ficou conhecido mundialmente após vencer em 2015 o concurso de "Cachorro Mais Feio do Mundo".