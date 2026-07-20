Número de mortos no terremoto da Venezuela passa de cinco mil

Voluntários e equipes de resgate buscam corpos entre os escombros de edifícios danificados pelos terremotos de 24 de junho em Tanaguarena, no estado de La Guaira, Venezuela ( AFP)

Segundo o último balanço das autoridades venezuelanas, o número de mortos no duplo terremoto que atingiu a Venezuela há quase um mês subiu para 5.208 contra 5.119 anteriormente anunciados.

O presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, também declarou que há 16.740 feridos, de acordo com o mais recente balanço oficial. Vários países enviaram equipes de busca e salvamento para a Venezuela.

Até o momento, a Organização das Nações Unidas estima que existam pelo menos 50 mil desaparecidos entre as ruínas e escombros.

Os terremotos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilômetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, comunicou o Serviço Geológico dos Estados Unidos.