Incêndio em Madri devasta 26 mil hectares e força deslocamento de 1,2 mil pessoas

Chamas começaram na semana passada ao Norte de Madri. Incêndio florestal está fora de controle e já atinge 28 municípios

Incêndio começou em 16 de julho em uma área montanhosa arborizada, próxima ao povoado de La Mierla, no Norte de Madri (Handout/Infocam/AFP)

Um incêndio florestal fora de controle, cerca de 100 quilômetros ao Norte de Madri, devastou 26 mil hectares e forçou o deslocamento preventivo de mais de 1.200 pessoas, informaram os bombeiros nesta segunda-feira (20).

O incêndio de La Mierla, que começou na última quinta-feira, "é, sem dúvida, o maior incêndio que Castilla-La Mancha já viu em termos de área queimada. Vamos perder mais de 26 mil hectares e não conseguimos contê-lo", disse o presidente da região central da Espanha, Emiliano García-Page, a jornalistas.

O incêndio, que centenas de bombeiros, dezenas de caminhões e várias aeronaves combatiam nesta segunda-feira, causa preocupação às autoridades na véspera de uma nova onda de calor que atingirá a Espanha e que deverá elevar as temperaturas.

Uma jornalista da AFP testemunhou, em um avião que sobrevoava o incêndio na noite de domingo, as grandes e intensas chamas vermelhas subindo do solo. "O esforço que estamos empreendendo é realmente titânico", reconheceu García-Page, que enfatizou que "uma vez que as vidas humanas estejam seguras, a prioridade absoluta é, obviamente, proteger as áreas urbanas".

O incêndio levou à evacuação de "mais de 1.200 pessoas de 28 municípios", informou o serviço de combate a incêndios florestais de Castilla-La Mancha na rede X.