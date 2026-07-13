Incêndio florestal na França já queimou 800 hectares

A progressão das chamas já levou a interdição hoje de uma parte de uma autoestrada, que é a principal via norte-sul do país

Esta fotografia mostra o fogo consumindo a vegetação rasteira durante um incêndio florestal na Floresta de Fontainebleau, em Achères-la-Forêt, na região de Île-de-France (arredores de Paris), em 13 de julho de 2026. ( AFP)

Desde domingo à tarde centenas de bombeiros combatem um incêndio de grandes proporções na floresta francesa de Fontainebleau, uma antiga reserva de caça real que tem várias aldeias e pequenas vilas residenciais, localizadas no sul de Paris. O incêndio já consumiu cerca de 800 hectares da floresta, e a progressão das chamas já levou a interdição hoje de uma parte de uma autoestrada, que é a principal via norte-sul do país.

As autoridades francesas descrevem o incêndio como muito violento e foi preciso acionar dois aviões-tanque e cerca de 800 operacionais, prevendo-se a chegada de mais de 500 bombeiros ao longo do dia, juntamente com reforços adicionais. Além disso, mais de mil pessoas também precisaram ser retiradas da região.

Desde que o alerta vermelho foi emitido no último sábado, o município de Seine-et-Marne, onde se situa a floresta de Fontainebleau, já houve diversos incêndios de grande escala que consumiram quase 400 hectares antes de serem controlados. O ministro francês do Interior, Laurent Nunez, afirmou que os fogos florestais já queimaram 17 mil hectares desde o início de 2026. “Mas, após serem contabilizados todos os dados, o total deverá chegar a 25 mil hectares, o dobro do mesmo período de 2025.



A França enfrenta a terceira onda de calor extremo do ano, condições que elevam significativamente o risco de propagação dos incêndios. Mais de um terço do país se encontra em alerta vermelho devido a calor. É esperado que as temperaturas máximas de hoje cheguem a valores entre 37 °C e 41 °C nessas regiões em alerta vermelho. Segundo a meteorologia francesa, a previsão é que este episódio dure pelo menos até meados da próxima semana.