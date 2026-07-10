Incêndio na Espanha causa mais de dez mortos e 23 desaparecidos

De acordo com autoridades espanholas da Andaluzia, a indicação é de que a maioria das vítimas é estrangeira.

Incêndio causou a morte de 12 pessoas em Almería, região do sul da Espanha. (JOSE JORDAN / AFP)

Um incêndio florestal que começou na quinta-feira em Los Gallardos, na região de Almería, no sul de Espanha, causou pelo menos 12 mortos, oito feridos, sendo que quatro estão em estado grave, além de pelo menos 23 desaparecidos.

De acordo com autoridades espanholas da Andaluzia, a indicação é de que a maioria das vítimas é estrangeira. Elas tentaram abandonar o local do fogo por um percurso diferente da via de evacuação designada e foram alcançadas pelas chamas. Quatro morreram dentro de um veículo, enquanto outras sete foram encontradas sem vida depois de, aparentemente, terem abandonado os seus carros para tentarem fugir a pé.

“As vítimas foram surpreendidas por um incêndio de propagação extremamente rápida numa zona de terreno complexo e com casas dispersas na encosta”, disseram as autoridades, acrescentando que foi necessário evacuar várias localidades com a retirada de mais de mil pessoas.

As primeiras investigações apontam para a queda de um cabo elétrico como causa do incêndio, que já é considerado como o maior registrado em Almería. Por sua vez, a

principal empresa fornecedora de eletricidade da área afirma que a linha elétrica assinalada como a origem do incêndio não pertence à sua rede. A região da Andaluzia atravessa no momento uma onda de calor extremo, associada ainda a ventos fortes que alimentaram a velocidade do fogo.

O governo regional da Andaluzia informou que a Unidade Militar de Emergência (UME) mobilizou 200 agentes e 70 viaturas de diversos tipos para auxiliar nos esforços de combate ao incêndio na região.