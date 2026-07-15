Argentina luta, vira sobre a Inglaterra e enfrentará a Espanha na final da Copa 2026

Com duas assistências de Messi, seleção argentina vence por 2 a 1 em Atlanta, e disputará segunda decisão consecutiva de Mundial

Lionel Messi, camisa 10 da Argentina na Copa do Mundo 2026 (Odd ANDERSEN / AFP)

A Argentina está novamente na decisão da Copa do Mundo. Em um duelo histórico e carregado de rivalidade dentro e fora das quatro linhas, a atual campeã mundial venceu a Inglaterra por 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira (15), em Atlanta, nos Estados Unidos, e garantiu vaga na final de 2026.

A classificação confirma a segunda decisão consecutiva da Albiceleste, que agora tentará conquistar o tetracampeonato diante da Espanha, no próximo domingo (19), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Já os ingleses disputarão o terceiro lugar contra a França, no sábado (18), às 18h, em Miami.

O confronto reuniu duas das seleções mais tradicionais do futebol mundial e fez jus à expectativa. Anthony Gordon abriu o placar para os ingleses aos 9 minutos do segundo tempo, enquanto Enzo Fernández empatou aos 40, e Lautaro Martínez virou aos 46.

Além de comandar a classificação argentina, Lionel Messi voltou a ampliar sua coleção de recordes em Copas do Mundo. Com as duas assistências diante da Inglaterra, o camisa 10 chegou a quatro passes para gol nesta edição do torneio e se tornou o jogador com maior participação direta em gols da Copa de 2026.

No histórico da competição, Messi também alcançou a marca de 12 assistências, consolidando-se como o maior garçom da história dos Mundiais. Somadas aos seus gols, o argentino segue ampliando a liderança entre os atletas com maior número de participações diretas em gols em Copas do Mundo.

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O JOGO

O clima de clássico ficou evidente desde os primeiros minutos em Atlanta. Pressionadas pela importância da vaga na final, Argentina e Inglaterra protagonizaram um duelo físico, intenso e de poucas brechas. Ao todo, o primeiro tempo teve 19 faltas marcadas, reflexo da forte disputa pela posse de bola e da marcação agressiva dos dois lados.

As duas seleções chegaram à semifinal com mudanças em relação aos compromissos anteriores. Thomas Tuchel promoveu alterações para potencializar a velocidade pelos lados do campo, apostando nos pontas como principal arma ofensiva inglesa.

Já Lionel Scaloni mexeu na estrutura tática da Argentina, promovendo novas peças entre os titulares em busca de mais criatividade e espaços diante da consistente defesa adversária.

A estratégia do English Team deu resultado aos 9 minutos do segundo tempo. Harry Kane mandou lançamento de trás do meio-campo achando Morgan Rogers, que cruzou. A bola atravessou a grande área e Anthony Gordon apareceu para completar para as redes. Inglaterra 1 a 0.

Após o gol, a equipe comandada por Thomas Tuchel recuou suas linhas e passou a tentar parar as investidas da Argentina, que buscava o empate.

Os ingleses abandonaram a proposta de jogo enquanto Lionel Scaloni empurrava o time para frente, colocando peças ofensivas nas substituições. O goleiro Pickford fez dois milagres em cabeçadas de Nico González e Mac Allister. Este último ainda carimbou a trave.

A Argentina tentava tirar forças para buscar mais uma reação nessa Copa. A pressão albiceleste seguiu forte até que, aos 40 minutos, Lionel Messi cobrou escanteio curto, recebeu novamente de De Paul e acionou Enzo no meio. Completamente sozinho, ele finalizou como quis, de fora da área, e acertou o canto direito de Pickford para empatar. Inglaterra 1x1 Argentina.

Já nos acréscimos, os argentinos foram buscar a virada. Aos 46, Messi cruzou na segunda trave e encontrou Lautaro Martínez, no meio dos zagueiros, para cabecear para o fundo da rede. Argentina 2 a 1 e classificação carimbada para a final da Copa.