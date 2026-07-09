EUA foram informados sobre plano do Irã para matar Trump, diz jornal

A descoberta marcaria uma nova escalada na guerra entre Washington e Teerã. Nesta semana, uma série de novos ataques marcou o rompimento do cessar-fogo no conflito.

Donald Trump em entrevista coletiva após tiroteio em hotel onde era anfitrião de evento (Mandel NGAN / AFP)

Israel compartilhou novas informações de inteligência com os EUA sobre indícios de um novo plano do Irã para assassinar o presidente americano, Donald Trump, reportou o The Wall Street Journal nesta quinta-feira, 9. A publicação diz ter confirmado a informação com fontes familiarizadas com o assunto.

A descoberta marcaria uma nova escalada na guerra entre Washington e Teerã. Nesta semana, uma série de novos ataques marcou o rompimento do cessar-fogo no conflito.

A embaixada de Israel em Washington recusou-se a comentar. A Missão do Irã nas Nações Unidas não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. A Casa Branca encaminhou o The Wall Street Journal os comentários feitos por Trump na véspera.

Na quarta-feira, 7, o americano mencionou que haveria ameaças contra sua vida. "Eles querem eliminar o líder dos Estados Unidos: eu", disse ele a jornalistas da Turquia, onde participou de cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

"Estou em todas as listas. Vi hoje de manhã, estou em cada uma das listas deles. E até agora, acho que tive um pouco de sorte, mas talvez isso não dure muito tempo", disse ele a jornalistas em visita à Turquia.

As relações entre Trump e o premiê de Israel, Benjamin Netanyahu se desgastaram nas últimas semanas por uma divergência de expectativas sobre os ataques contra o Irã.

O israelense tem defendido ampliar a ofensiva, mas o republicano já fala em alternativas ao conflito diante da ameaça de corrosão da economia global. Um dos principais problemas é o a inflação dos combustíveis, já que o Irã reivindica o controle do Estreito de Ormuz, canal por onde passa grande parte da produção de petróleo do planeta.

Netanyahu tem defendido a manutenção dos ataques contra o Irã e o alcance de mais objetivos de guerra. Trump tem buscado uma saída para o conflito, citando preocupações de que ele possa afundar a economia global.

Os Estados Unidos fecharam um acordo cessar-fogo frágil com o Irã no mês passado, mas novos ataques nesta semana frustraram as expectativas de paz no Oriente Médio.

Ao menos 14 pessoas morreram e outras 78 ficaram feridas durante ataques americanos a 90 instalações militares iranianas na terça e na quarta, segundo autoridades do país asiático.

Trump e Netanyahu conversaram na quinta-feira, conforme o gabinete do primeiro-ministro israelense, que informou que eles concordaram em manter a "coordenação entre os países".

Neste mês, o Irã finalmente fez o funeral do seu líder supremo - Ali Khamenei - morto em um bombardeio em março, o que desencadeou a guerra. Na cerimônia, houve coros que pediam a morte de Trump e faixas que falavam do assassinato do chefe da Casa Branca.

