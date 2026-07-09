Com gol e assistência de Mbappé, França vence Marrocos e avança à semifinal da Copa 2026
Marroquinos seguram pressão no primeiro tempo, mas Mbappé e Dembélé garantem vitória francesa por 2 a 0
Publicado: 09/07/2026 às 19:04
Kylian Mbappé, atacante da França na Copa do Mundo 2026 (ODD ANDERSEN / AFP)
A França garantiu vaga na semifinal da Copa do Mundo de 2026. Nesta quinta-feira (9), no Estádio de Boston, Massachusetts, os franceses venceram o Marrocos por 2 a 0, com gols de Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé, ambos marcados no segundo tempo.
Com o resultado, a seleção bicampeã mundial se tornou a primeira classificada para a semifinal do Mundial e agora aguarda o vencedor do confronto entre Espanha e Bélgica, que acontece nesta sexta-feira (10).
A Seleção Francesa teve a chance de sair na frente no placar logo aos 28 minutos do primeiro tempo, quando Mbappé bateu pênalti que foi defendido pelo goleiro Yassine Bounou.
No retorno do intervalo, aos 15 minutos, o camisa 10 se redimiu da penalidade desperdiçada e, ao receber passe de Doué, bateu colocado da entrada da área, acertando o ângulo do goleiro Bounou.
Logo em seguida, aos 20, Dembélé tabelou com Mbappé, avançou com a bola e bateu colocado rasteiro para aumentar o placar para a França.
Além da classificação, Kylian Mbappé voltou a dividir a artilharia da competição com Lionel Messi. O atacante francês chegou ao oitavo gol nesta Copa do Mundo e alcançou a marca de 20 gols em Mundiais, ficando a apenas um do argentino, que lidera o ranking histórico com 21.
Mesmo após sofrer os gols, Marrocos tentou reagir, mas voltou a encontrar dificuldades para criar oportunidades diante da sólida defesa francesa. A seleção africana encerra mais uma grande campanha, enquanto a França mantém vivo o sonho do tricampeonato mundial.
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O JOGO
Apesar da superioridade francesa durante a etapa inicial, o grande destaque foi o goleiro Bono. O marroquino protagonizou uma série de defesas importantes e evitou que a França construísse vantagem antes do intervalo.
A posse de bola foi equilibrada, mas a equipe comandada por Didier Deschamps foi muito mais agressiva ofensivamente. Foram dez finalizações francesas contra apenas uma de Marrocos nos primeiros 45 minutos.
A melhor oportunidade surgiu aos 27 minutos, quando Mbappé sofreu pênalti após ser derrubado por Mazraoui em um contra-ataque. O próprio atacante assumiu a cobrança, mas bateu sem força e parou na defesa de Bono. Pouco depois, Digne ainda acertou o travessão, mantendo o placar zerado.
Na volta do intervalo, a França manteve o controle da partida e, desta vez, transformou o domínio em gols. Aos 14 minutos, Mbappé recebeu na entrada da área e acertou um chute colocado, com efeito, sem chances para Bono. Um golaço que abriu o caminho da classificação francesa e recolocou o atacante no topo da artilharia da competição.
Seis minutos depois, a França liquidou o confronto. Dembélé arrancou em velocidade pelo meio, invadiu a intermediária ofensiva e finalizou rasteiro no canto direito. Bono ainda conseguiu tocar na bola, mas não evitou o segundo gol francês. O atacante chegou ao quinto gol nesta edição da Copa do Mundo.