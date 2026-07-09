EUA atacam o Irã, que anuncia medidas de represália e denuncia "crime de guerra"

Confrontos ocorreram enquanto o Irã e preparava para enterrar o líder supremo Ali Khamenei em sua cidade natal

Ataques contra o Irã (Comando Central Militar dos EUA via AFPTV/AFP)

Novos combates eclodiram entre Estados Unidos e Irã nesta quinta-feira (9), antes do enterro do líder supremo Ali Khamenei, com Teerã atacando aliados de Washington na região e bombardeios americanos que atingiram o perímetro de uma usina nuclear iraniana.

Esses ataques americanos, apesar de um protocolo de acordo firmado entre os dois beligerantes em 17 de junho, deixaram 17 mortos, segundo autoridades iranianas. O Irã desafia Washington com sua intenção de cobrar pedágio dos navios que transitam pelo Estreito de Ormuz, algo que não fez antes dos ataques israelenses e americanos de 28 de fevereiro, que desencadearam o atual conflito.

A República Islâmica afirmou que havia retomado seus ataques contra alvos americanos no Kuwait, Bahrein e Catar, enquanto soavam sirenes na Jordânia — outro aliado dos Estados Unidos —, onde o Exército disse ter interceptado oito mísseis lançados a partir do Irã.

Os confrontos ocorreram enquanto o Irã se prepararam para enterrar Khamenei, que morreu junto com familiares próximos no primeiro dia da guerra contra o Irã.

No último de seis dias de cerimônias fúnebres, o enterro de Khamenei nesta quinta-feira (9) em sua cidade natal, Mashhad, tem sido acompanhado de perto em busca de sinais de seu filho Mojtaba Khamenei, que ainda não apareceu em público desde sua nomeação como sucessor de seu pai como líder supremo.

Multidões de homens e mulheres vestidos de preto, muitos clamando por vingança, se concentraram entre faixas com palavras de ordem como "haverá sangue", informaram correspondentes da AFP.

Israel alerta que está pronto para atacar o Irã

Os Estados Unidos atacaram o perímetro da única usina nuclear civil do Irã com um bombardeio de televisão nesta quinta-feira, informou a estatal iraniana, citando o vice-governador da província de Bushehr.

O Ministério das Relações Exteriores iraniano afirmou que os ataques americanos ocorreram como alvo de infraestruturas civis, incluindo pontes ferroviárias, e classificou os bombardeios como um “crime flagrante de guerra”.

Autoridades militares dos Estados Unidos afirmaram que os ataques desta quinta-feira atingiram aproximadamente 90 alvos militares iranianos, incluindo sistemas de defesa aérea e depósitos de mísseis e drones.

O Exército iraniano afirmou ter atacado com drones um sistema interceptador de mísseis Patriot no Kuwait, um sistema de alerta antecipado no Catar e depósitos de combustível no Bahrein, como parte de suas operações contra bases americanas na região.

Um alto funcionário da Defesa dos EUA afirmou que as amostras de mísseis e drones lançados pelo Irã não causaram danos ou prejuízos significativos ao pessoal americano.

Enquanto isso, o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, declarou que seu país está pronto para retomar a operação militar contra o Irã "pela terceira vez, se necessário. Se tivermos que fazer isso de novo, agora, e com ainda mais força."

"À noite foi pior"

Os bombardeios atribuídos ao Irã contra pelo menos três navios nos últimos dias desencadearam uma ofensiva dos Estados Unidos contra alvos iranianos na terça-feira.

Na cidade portuária iraniana de Bandar Abbas, Badriyeh, uma dona de casa de 44 anos, relatou que o barulho foi muito alto nas últimas duas noites. “À noite foi pior e as janelas de várias casas foram quebradas”, disse ela à AFP.

A Guarda Revolucionária do Irã acusou os Estados Unidos de um "esforço para ofuscar" o funeral de Khamenei com seus ataques às pontes ferroviárias, que provocaram a suspensão dos serviços de trem.

As despedidas de Khamenei, que governou o Irã por mais de três décadas, ofereceram algumas pistas sobre a configuração da nova liderança, que buscaram mostrar uma frente unida entre as figuras políticas e militares.

Como demonstração das demonstrações de segurança, pelo menos um avião de combate escoltou o avião que transportou o caixão de Khamenei até seu enterro final em Mashhad, segundas imagens divulgadas na página oficial do líder supremo.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou seu antigo avião presidencial, o Air Force One, para deixar a Turquia após uma cúpula de Otan, em vez de seu novo avião apresentado pelo Catar, decisão que o The New York Times revelou como uma medida de segurança no contexto atual.

Trump declarou que o cessar-fogo com o Irã estava “encerrado”, mas deixou a porta aberta para novas conversas.