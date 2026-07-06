Chile registra terremotos próximos à sua área costeira, no Pacífico

Autoridades não emitiram alerta de tsunami e não há registros de vítimas ou danos até o momento

Vista aérea de Valparaíso, Chile (Guy Wenborne/Wikipedia/Creative Commons)

Um terremoto de magnitude 5,2 foi registrado em águas próximas ao Chile, nesta segunda-feira (6). O registro, desta tarde, provocou uma sequência de tremores na área próxima à cidade portuária de Valparaíso, banhada pelo Pacífico.

Apesar da atividade sísmica, as autoridades não emitiram alerta de tsunami. O epicentro do principal abalo foi localizado a 33 quilômetros a noroeste de Quintero, a uma profundidade de 26 quilômetros. A informação é do Centro Sismológico Nacional (CSN) do país.

Um novo tremor, de magnitude 4,6, atingiu a mesma região cerca de três minutos após o primeiro. Depois, às 12h31 no horário local, um terceiro abalo, de magnitude 2,8, foi registrado. A sequência manteve a atividade sísmica concentrada na faixa costeira da região chilena.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) mediu que os dois principais tremores tiveram magnitude 5,1 e 4,8. Não há, até o momento, relatos de vítimas ou danos estruturais na região relacionados aos abalos.

*Com informações da Times Brasil.