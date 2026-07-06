Número de mortos pelos terremotos na Venezuela chega a 3.535

Autoridades evitam falar em desaparecidos, enquanto as Nações Unidas estimam que o número possa atingir a marca de 50 mil

Um trabalhador pinta túmulos de vítimas não identificadas do terremoto na Venezuela (Miguel Medina/AFP)

O número de pessoas mortas pelo duplo terremoto que atingiu a Venezuela em 24 de junho subiu, nesta segunda-feira (6), para 3.535, segundo um comunicado divulgado pelo governo venezuelano.

No novo boletim, as autoridades informaram que o número de feridos permaneceu em 16.740. O balanço anterior de mortes, divulgado no domingo (5), era de 3.342.

As autoridades evitam falar em desaparecidos, mas as Nações Unidas estimam que esse número possa chegar a 50 mil, embora algumas projeções apontem para algo próximo de 10 mil.