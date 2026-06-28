Ucrânia ataca Rússia com drones e incendeia importante refinaria de petróleo

Ataques no sul da Rússia mataram pelo menos duas pessoas e têm afetado o abastecimento de combustíveis e a logística militar russa

Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky (foto: Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP)

A Ucrânia fez um intenso ataque de drones contra a Rússia neste domingo (28), conforme autoridades russas. A ofensiva incendiou uma importante refinaria de petróleo no sul do país e matou pelo menos duas pessoas.

Os ataques de longo alcance e em larga escala, conduzidos por Kiev, têm afetado o abastecimento de combustíveis e a logística militar russa. Segundo autoridades ucranianas, o objetivo é aumentar a pressão sobre o Kremlin para levá-lo a uma mesa de negociações.

Destroços de drones ucranianos abatidos provocaram um incêndio na refinaria de Slavyansk-na-Kubani, cidade na região de Krasnodar, na Rússia, a leste da Crimeia ocupada, informou o governador Veniamin Kondratyev.

Destroços provocam morte

A queda dos destroços matou uma pessoa em Slavyansk e feriu outra em uma vila próxima, de acordo com as autoridades regionais. Fotos e vídeos que circulam nas redes sociais russas mostram uma densa nuvem de fumaça sobre o que os usuários disseram ser a refinaria de Slavyansk. A agência de notícias Associated Press ainda não conseguiu verificar a autenticidade das imagens.

Redução nos riscos

O presidente ucraniano Volodmir Zelensky afirmou que a Ucrânia estava por trás do ataque a Slavyansk. Ele disse ainda que uma segunda refinaria russa, na região de Yaroslavl, a cerca de 700 quilômetros da fronteira ucraniana, também foi atingida durante os ataques noturnos.

“Esta noite, nossas ‘sanções de longo alcance’ atingiram duas refinarias de petróleo na Rússia”, escreveu Zelenski no aplicativo de mensagens Telegram. “Cada (ataque) significa uma redução nos recursos que alimentam a máquina de guerra russa e mais um passo rumo à paz.”

Ataques vêm sendo intensificados

Nos últimos meses, a Ucrânia intensificou consideravelmente seus ataques de longo alcance contra instalações industriais e energéticas russas, com o objetivo de reduzir o dinheiro de Moscou para financiar a invasão - que já dura quase cinco anos - e fazer com que os russos sintam as consequências.

Segundo autoridades ocidentais, a campanha ajudou a frear os avanços de Moscou no campo de batalha e aumentou a pressão sobre o Kremlin.

Refinaria é uma das principais da Rússia

A refinaria de Slavyansk é uma das principais do sul da Rússia e processa cerca de 4 milhões de toneladas de petróleo bruto por ano, segundo o site da operadora. É também importante fonte de produtos petrolíferos destinados à exportação pelos portos russos do Mar Negro, incluindo óleo combustível, nafta e combustível marítimo.

Até o momento, autoridades russas não divulgaram informações sobre o ataque ucraniano à refinaria na região de Yaroslavl. O governador local, Mikhail Evraev, informou na manhã de domingo que algumas estradas entre Moscou e a capital da região, Yaroslavl, foram temporariamente fechadas devido a um “ataque inimigo com drones ucranianos”.

O aeroporto de Yaroslavl também fechou brevemente à noite, assim como outros no sul e oeste da Rússia, de acordo com a agência de aviação civil do país. Em outro incidente, ataques de drones ucranianos mataram uma pessoa e feriram outra na região fronteiriça russa de Belgorod, informou o governador interino Alexander Shuvayev.

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que suas forças abateram 213 drones ucranianos durante a noite, inclusive sobre a Rússia, a Crimeia ocupada e os mares Negro e de Azov.

Na outra ponta, a Rússia atacou a Ucrânia com 142 drones de ataque de longo alcance e oito mísseis durante a noite, segundo a Força Aérea Ucraniana. Destes, 125 drones e sete mísseis foram abatidos, informou a Força Aérea.



