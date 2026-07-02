Alemanha acusa Ucrânia de ter ordenado sabotagem de gasoduto no inicio da invasão russa

Os tribunais alemães consideram que o caso se enquadra na jurisdição do país

Gasodutos Nord Stream (John Macdougall/AFP)

Nesta quinta-feira (02), o Ministério Público da Alemanha acusou as autoridades ucranianas de terem ordenado a sabotagem dos gasodutos russo-alemães Nord Stream em 2022, pouco após a invasão russa da Ucrânia.

“O principal suspeito, identificado como Serhii K., e outros militares elaboraram, a pedido das autoridades ucranianas, um plano destinado a destruir os gasodutos Nord Stream 1 e Nord Stream 2", declarou em comunicado o Ministério Público alemão.

Serhii K. cidadão ucraniano, é acusado de cumplicidade em crime de guerra, perturbação de serviços públicos, destruição de infraestruturas e de ter provocado uma explosão. Os gasodutos foram sabotados com explosivos em setembro de 2022.

De acordo com procuradores federais da Alemanha, o objetivo era interromper definitivamente o fornecimento de gás através dos gasodutos e impedir que a Rússia usasse as receitas do comércio de gás natural para financiar os seus esforços de guerra.

A acusação explica que Serhii K. entrou na Alemanha com um passaporte ucraniano falsificado em setembro de 2022, liderando uma equipe de mergulhadores e um especialista em explosivos, embarcando num iate alugado. O grupo transportou, através de águas internacionais, grandes quantidades de explosivos adequados para uso militar até um local próximo da ilha dinamarquesa de Bornholm, onde os fixaram aos gasodutos submarinos.

Os tribunais alemães consideram que o caso se enquadra na jurisdição do país, uma vez que os gasodutos danificados terminam em Lubmin, no Estado de Meclemburgo-Pomerânia Ocidental, e que os danos causados afetaram a segurança energética e a segurança interna da Alemanha.

Serhii foi detido na Itália em agosto de 2025 e transferido para a Alemanha em novembro, tendo sempre negado qualquer envolvimento com o incidente.