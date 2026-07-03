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Número de mortos por terremotos na Venezuela sobe para 2.645

Ao todo, 6.462 pessoas foram resgatadas com vida

AFP

Publicado: 03/07/2026 às 18:22

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Fuzileiro Naval dos EUA e membros da comunidade venezuelana realizam uma operação de busca e resgate em La Guaira, Venezuela/DANIEL GARCIA / US MARINE CORPS/AFP

Fuzileiro Naval dos EUA e membros da comunidade venezuelana realizam uma operação de busca e resgate em La Guaira, Venezuela (DANIEL GARCIA / US MARINE CORPS/AFP)

Pelo menos 2.645 pessoas morreram e 12.666 ficaram feridas em decorrência dos dois terremotos que atingiram a Venezuela em 24 de junho, segundo o mais recente balanço oficial divulgado nesta sexta-feira (3).

Mais de 15 mil pessoas perderam suas moradias e 885 edifícios foram afetados, dos quais 189 sofreram colapso total, de acordo com os dados oficiais, especialmente no estado de La Guaira, o epicentro dos terremotos.

Ao todo, 6.462 pessoas foram resgatadas com vida. O governo não divulgou números sobre pessoas desaparecidas, mas as Nações Unidas estimam que esse total possa chegar a 50 mil.

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