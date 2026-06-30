Manifestação exige saída de imigrantes ilegais na África do Sul (AFP)

Nesta terça-feira (30) centenas de manifestantes contra a imigração na África do Sul tomaram conta da cidade portuária de Durban, na costa leste do país. A polícia foi mobilizada em toda a zona para acompanhar a marcha de protesto e reduzir o risco de distúrbios, enquanto a multidão percorreu as ruas com bandeiras e palavras de ordem. Mesmo assim ocorreram situações isoladas de violência contra as forças de segurança e imigrantes.

A manifestação aconteceu exatamente no dia de um prazo informal definido por grupos de cidadãos que pedem a saída de cidadãos estrangeiros sem documentos da África do Sul. Mas, milhares de pessoas de outros países africanos já haviam fugido do território antes do “prazo estipulado” com receio de atos de repressão e agressão.

Os membros do movimento anti-imigração March and March se reuniram para pressionar o cumprimento das suas exigências sobre migração irregular, acusando os estrangeiros de ocupar os empregos e exigindo ação governamental. Já políticos locais são denunciados de aderirem à xenofobia para conquistar votos nas eleições previstas para novembro.

A comunidade internacional, incluindo a ONG Human Rights Watch, tem condenado os métodos e a retórica do March and March. O grupo anti-imigração já gerou também um êxodo de milhares de estrangeiros e refugiados após estabelecer o polêmico "prazo final" para que deixassem o país, que causou episódios de violência.

Durante a marcha, a líder do March and March, Jacinta Ngobese-Zuma, afirmou que a participação refletia a frustração pública e apelou ao governo para responder às preocupações sobre a fiscalização da imigração. “Os manifestantes querem respostas e sentem que a legislação existente não está sendo devidamente aplicada. Nos próximos seis meses, pedimos que nossos recursos nacionais sejam usados para expulsar os imigrantes ilegais deste país. De prédio em prédio, eles precisam ir embora”, disse.

No entanto, nos ataques contra imigrantes, que vêm ocorrendo gradativamente no país desde 2008, existe pouca distinção entre aqueles que entraram legalmente e os que não. Por sua vez, a March and March aponta que não pode ser responsabilizada por atos espontâneos de raiva por parte dos sul-africanos.