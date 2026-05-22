Manifestação em defesa do fim da escala 6x1 acontece no Recife neste próximo domingo (24)

O protesto integra a campanha nacional que reivindica a redução da jornada de trabalho e melhores condições de vida para os trabalhadores brasileiros

No Recife, manifestantes ocuparam Rua da Aurora (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Uma mobilização em defesa do fim da escala 6x1 acontece no Recife, neste próximo domingo, 24 de maio. Com a organização de movimentos sociais e centrais sindicais, o ato político-cultural está marcada para às 14h, com concentração na Rua da Aurora, no Centro da capital pernambucana.

Organizado pela Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo e pela Central Única dos Trabalhadores (CUT), o protesto integra a campanha nacional que reivindica a redução da jornada de trabalho e melhores condições de vida para os trabalhadores brasileiros.

A manifestação busca chamar atenção para os impactos da escala 6x1, sobre a saúde física e mental da população trabalhadora.

Além do ato presencial, as entidades também incentivam a participação na campanha “Na Pressão”, iniciativa de mobilização popular que busca pressionar parlamentares em defesa da pauta trabalhista.

O evento deve reunir representantes de movimentos populares, sindicatos, coletivos culturais e trabalhadores de diferentes categorias profissionais. A programação inclui apresentações culturais e falas políticas em defesa da redução da jornada de trabalho e da valorização dos direitos trabalhistas.

Tramitação no Congresso Nacional

No Congresso Nacional, a discussão sobre o fim da escala 6x1 ganhou força nos últimos meses e já tramita por meio de propostas de emenda à Constituição (PECs) na Câmara e no Senado. Entre elas, estão a PEC 8/2025, apresentada pela deputada Erika Hilton (PSOL), que propõe a jornada de quatro dias de trabalho por semana, e a PEC 221/2019, do deputado Reginaldo Lopes (PT), que prevê a redução gradual da carga horária semanal de 44 para 36 horas.

Recentemente, uma comissão especial da Câmara apresentou um cronograma para avançar com os debates e votações sobre o tema, enquanto o governo federal também enviou ao Congresso um projeto defendendo a redução da jornada para 40 horas semanais e a adoção da escala 5x2, sem redução salarial.

