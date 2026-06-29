Ao menos 1.719 mortos por terremotos na Venezuela

Peritos forenses estão ao lado de vítimas e caixões no porto de La Guaira, na Venezuela (Juan Barreto/AFP)

Pelo menos 1.719 pessoas morreram e mais de 5 mil ficaram feridas nos dois fortes terremotos que atingiram a Venezuela em 24 de junho, informou nesta segunda-feira (29) o presidente do Parlamento, Jorge Rodríguez. "O número de mortos subiu para 1.719", disse Rodríguez, ao ler o boletim oficial diário.

O presidente também informou que 5.034 pessoas ficaram feridas. A Organização das Nações Unidas (ONU) estima que possa haver até 50.000 desaparecidos e teme um aumento no número de vítimas. vai fornecer ao país 10.000 bolsas mortuárias, embora espere que o balanço final seja inferior a este número, disse um encarregado regional da organização nesta segunda-feira (29).

Pelo menos 855 edifícios sofreram danos com os terremotos, que atingiram com particular intensidade o estado de La Guaira e Caracas. Enquanto 189 deles desabaram completamente, segundo o relatório oficial.

"Pelo menos 2.500 estruturas foram afetadas, a maioria das quais colapsaram por completo, por isso, sem dúvida, estamos diante de um número superior ao já anunciado", destacou o coordenador da ONU no país, Gianluca Rampolla Del Tindaro.

"Posso dar-lhes um indicador aproximado: estamos adquirindo, e isto é algo que foi acordado com as autoridades aqui, 10.000 bolsas para cadáveres", acrescentou, durante uma coletiva por videoconferência. Por outro lado, ele destacou a rápida mobilização internacional e a solidariedade da população local. Segundo seus dados, 27 países enviaram mais de 40 equipes de resgate, com o que "mais de 2.000 socorristas e pessoal (estão) no terreno, com mais de 160 cães".

Estas equipes internacionais conseguiram resgatar sete pessoas dos escombros no domingo, informou.

Desde os dois terremotos de magnitude 7,2 e 7,5, que atingiram a região com apenas alguns segundos de intervalo, foram registradas 609 réplicas, informou Jorge Rodríguez. A réplica mais forte ocorreu nesta segunda-feira, às 7h01, com magnitude 4,2. Embora tenha causado nervosismo na população, Rodríguez descartou quaisquer danos.