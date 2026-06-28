Família de zagueiro argentino é encontrada morta após terremoto na Venezuela

Jogador de futebol argentino Lucas Trejo e sua família (Reprodução)

O futebol sul-americano está de luto. Após mais de três dias de buscas intensas, foram encontrados os corpos da esposa e dos dois filhos do zagueiro Lucas Trejo, vítimas dos fortes terremotos que atingiram a Venezuela. A notícia causou grande comoção entre torcedores, clubes e colegas de profissão, que prestam solidariedade ao jogador neste momento de profunda dor.

A esposa do atleta, Yanina Maranella, e os dois filhos do casal, Aarón e Ainhoa, estão entre as vítimas dos terremotos que atingiram a Venezuela. A família estava no complexo residencial Cumanagoto, localizado na região de Playa Grande, quando o edifício em que moravam desabou durante os tremores.

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A confirmação da morte da família foi divulgada oficialmente pelo Deportivo La Guaira, clube atual do atleta, por meio de uma nota de pesar.

"Nós, do DLG, nos unimos ao luto que aflige o jogador Lucas Trejo pelo doloroso falecimento de sua esposa, Yanina Maranella, e de seus filhos, Aarón e Ainhoa Trejo. Que suas almas descansem em paz e que Lucas e todos os seus familiares e amigos encontrem consolo", escreveu o clube, em suas redes sociais.

A tragédia gerou uma onda de solidariedade no futebol sul-americano, com clubes e atletas prestando homenagens e mensagens de apoio ao defensor argentino.

