Torre Eiffel fechará mais cedo devido à onda de calor

França enfrenta onda de calor ( AFP)

A Torre Eiffel fechará mais cedo nesta terça-feira (23) devido a uma onda de calor, informou a empresa que opera o monumento, o mais visitado do mundo. "Somos obrigados a nos adaptar às altas temperaturas; a prioridade é a segurança de nossas equipes e de nossos visitantes", explicou a empresa.

A Dama de Ferro fechará às 16h, em vez de à 0h45, afirmou a companhia. Isso significa que o último acesso para visitar o monumento será às 12h15, e às 13h30 para os restaurantes.

Na alta temporada, ou seja, a partir de meados de junho, a Torre Eiffel abre das 9h à 0h45. No restante do ano, das 9h30 às 23h45. Nesta quarta-feira (24), é "muito provável" que o monumento volte a fechar antes do horário habitual, segundo a SETE.

O local recebe cerca de 7 milhões de visitantes por ano, dos quais aproximadamente 75% são estrangeiros.

Há alguns dias, mais de 90% da população francesa está exposta a um calor extremo e excepcional. A noite da última segunda-feira (22) para terça-feira (23) foi de 21,6°C, a mais quente já registrada na França desde o início das medições de temperatura, em 1947, segundo o órgão meteorológico Météo-France.

40 pessoas morreram por conta da onda de calor:

A onda de calor que afeta atualmente a França provocou 40 mortes por afogamento desde 18 de junho, "principalmente de jovens", anunciou nesta terça-feira (23) o primeiro-ministro, Sébastien Lecornu, no início de uma nova reunião de crise.

Com picos previstos de até 44ºC no sudoeste da França, 90% dos habitantes vivem em áreas onde as autoridades decretaram alerta vermelho ou alerta laranja por calor extremo nesta terça-feira.

Esta é a segunda onda de calor para milhões de europeus em menos de um mês. Segundo o consenso científico, a mudança climática provocada pela atividade humana torna os fenômenos meteorológicos extremos mais intensos.