Avião de paraquedismo cai na França e mata 11 pessoas

Autoridades investigam as causas da queda da aeronave (Reprodução/redes sociais)

Um avião de paraquedismo caiu no nordeste da França neste domingo (28), matando todas as 11 pessoas a bordo, informou o governante da região. Segundo a imprensa local, havia instrutores e alunos na aeronave.

A queda ocorreu perto da cidade de Nancy às 11 horas horário local (6 horas da manhã de Brasília), disse Yves Séguy, governador da região de Meurthe-et-Moselle, a jornalistas próximo ao local do acidente.

Os serviços de emergência responderam imediatamente, e as autoridades estavam coletando depoimentos de testemunhas, disse ele.

