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Avião de paraquedismo cai na França e mata 11 pessoas

Acidente ocorreu próximo à cidade de Nancy

Estadão Conteúdo

Publicado: 28/06/2026 às 10:18

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Autoridades investigam as causas da queda da aeronave/Reprodução/redes sociais

Autoridades investigam as causas da queda da aeronave (Reprodução/redes sociais)

Um avião de paraquedismo caiu no nordeste da França neste domingo (28), matando todas as 11 pessoas a bordo, informou o governante da região. Segundo a imprensa local, havia instrutores e alunos na aeronave.

A queda ocorreu perto da cidade de Nancy às 11 horas horário local (6 horas da manhã de Brasília), disse Yves Séguy, governador da região de Meurthe-et-Moselle, a jornalistas próximo ao local do acidente.

Os serviços de emergência responderam imediatamente, e as autoridades estavam coletando depoimentos de testemunhas, disse ele.

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