República Tcheca registra temperatura recorde de 40,6°C

Pelo menos 193 milhões de pessoas na Europa enfrentam temperaturas acima de 35°C

Milhões de pessoas na Eureopa enfrentam calor extremo ( AFP)

A República Tcheca registrou uma temperatura recorde de 40,6°C neste sábado (27) em Doksany, ao norte de Praga, segundo os serviços meteorológicos.

O recorde anterior, de 40,4°C, havia sido estabelecido em 2012 em Dobichovice, a sudoeste de Praga, informou a agência de meteorologia tcheca (CHMI).

Pelo menos 193 milhões de pessoas na Europa, incluindo 75 milhões na Alemanha, enfrentam temperaturas acima de 35°C neste sábado (27) devido a uma onda de calor que se desloca para leste pelo continente, segundo uma análise de dados da AFP.

A previsão é de que as temperaturas máximas ultrapassem os 30°C para mais de 404 milhões de pessoas na Europa, excluindo a Turquia, um número ligeiramente menor do que no dia anterior.