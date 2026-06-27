Autoridades do Texas incluem trechos da Bíblia nas leituras obrigatórias na Educação a partir de 2030

Mais de 5 milhões de estudantes serão afetados pela nova política educacional, que entra em vigor em 2030.

Dia da Bíblia é celebrado neste domingo (Foto:Arquivo)

O Conselho de Educação do estado do Texas, controlado pelo Partido Republicano, aprovou uma nova lista de leituras obrigatórias para as escolas públicas do estado, que inclui vários textos da Bíblia, o livro sagrado cristão, apesar das críticas de que isso viola a liberdade religiosa dos alunos

A lista de leituras foi aprovada por nove votos a favor, cinco contra e uma abstenção; assim, por exemplo, os alunos da 5ª série do ensino fundamental terão que ler trechos do Êxodo e os da 7ª série terão que ler o Salmo 23, ou Salmo do Pastor, assim que a lista entrar em vigor, a partir de 2030.

Mais de cinco milhões de alunos de escolas públicas terão que ler essas obras obrigatórias, medida que se soma à implementada em 2025, segundo a qual os Dez Mandamentos devem estar obrigatoriamente expostos em cada sala de aula.

A iniciativa das leituras se baseia na lei estadual de educação de 2023, segundo a qual as autoridades estaduais devem definir pelo menos uma obra literária de leitura obrigatória para cada série. O Conselho de Educação estabelece essas leituras obrigatórias e acrescenta uma série de recomendações para cada série.

Os defensores da medida argumentam que a tradição judaico-cristã desempenha um papel central nos alicerces do país e, por isso, deve se refletir nas escolas públicas. No entanto, outros criticam que isso representa uma violação da separação entre Igreja e Estado consagrada na Constituição.