Parada do Orgulho LGBTQIA+ adiada em Paris por onda de calor

As medidas visam reduzir a pressão sobre os serviços de emergência e hospitais da capital

Centenas de parisienses refugiaram-se no Parc des Buttes-Chaumont ( AFP)

As altas temperaturas forçaram o adiamento da Parada do Orgulho LGBTQIA+, marcada para sábado em Paris, a pedido das autoridades, informaram os organizadores à AFP nesta sexta-feira (26).

Paris, assim como a maior parte da França, enfrenta uma onda de calor intensa e prolongada esta semana, com temperaturas que rondam os 40°C.

"A Parada está adiada; planejamos organizá-la em setembro, mas toda a equipe precisa se reunir para ver como podemos prosseguir", comentou Anouk Veyret, copresidente da Inter-LGBT.

O prefeito de polícia de Paris, Patrice Faure, havia solicitado aos organizadores deste encontro anual LGBTQIA+ em Paris, assim como aos do festival Solidays, o cancelamento de ambos os eventos.

"A onda de calor excepcional", que dura desde 21 de junho, "põe os serviços de emergência e os centros de saúde à prova", afirmou a Prefeitura, ameaçando proibir os eventos caso não fossem cancelados.

Os organizadores do Solidays anunciaram aos voluntários o cancelamento do festival de música, que esperava atrair cerca de 200 mil pessoas a Paris ao longo de três dias, segundo diversas fontes consultadas pela AFP.

As medidas visam reduzir a pressão sobre os serviços de emergência e hospitais da capital, especialmente porque esta onda de calor lembra a de 2003, que deixou quase 15 mil mortos na França.