Cantor Oliver Tree e youtuber Gaspi estão entre mortos em queda de helicópteros

Duas aeronaves se chocaram e caíram neste domingo (14), causando a morte de seis pessoas

Oliver Tree e Gaspi morreram neste domingo (14) (olivertree e gaspipd via Instagram)

O cantor norte-americano Oliver Tree e o youtuber argentino Gaspi estão entre os seis mortos na queda de dois helicópteros no Rio de Janeiro, neste domingo (14).

Veja a lista de vítimas:

Helicóptero PP-MAC

Nickel Oliver Tree, cantor e produtor

Gaspar Prim, o Gaspi, youtuber

Alexandre Souza, piloto



Lucas Brito Chaves



Lucas Vignale

Helicóptero PR-DJJ

Charles Marsillac, piloto

O acidente

Os helicópteros caíram em um pátio com veículos, no Recreio dos Bandeirantes. Ao menos 20 carros foram atingidos e as chamas se alastraram.

Os bombeiros foram acionados às 9h e enviaram quatro unidades para a ocorrência. Como os veículos atingidos eram elétricos, havia um risco maior de o incêndio se alastrar ainda mais, segundo os bombeiros, mas as chamas foram extintas.

O local foi isolado e a Polícia Civil já iniciou a perícia. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Força Aérea Brasileira, também foi acionado. Ainda não se sabe a causa da colisão.

Em nota, a FAB explicou que, neste momento, “profissionais qualificados e credenciados aplicam técnicas específicas para coleta e confirmação de dados, preservação de elementos, verificação inicial dos danos causados à aeronave ou pela aeronave, além do levantamento de outras informações necessárias à investigação”.

As aeronaves envolvidas operavam em situação regular, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

