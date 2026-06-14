Cantor Oliver Tree e youtuber Gaspi estão entre mortos em queda de helicópteros
Duas aeronaves se chocaram e caíram neste domingo (14), causando a morte de seis pessoas
Diario de Pernambuco e Estadão Conteúdo
Publicado: 14/06/2026 às 15:06
Oliver Tree e Gaspi morreram neste domingo (14) (olivertree e gaspipd via Instagram)
O cantor norte-americano Oliver Tree e o youtuber argentino Gaspi estão entre os seis mortos na queda de dois helicópteros no Rio de Janeiro, neste domingo (14).
Veja a lista de vítimas:
Helicóptero PP-MAC
- Nickel Oliver Tree, cantor e produtor
- Gaspar Prim, o Gaspi, youtuber
- Alexandre Souza, piloto
- Lucas Brito Chaves
- Lucas Vignale
Helicóptero PR-DJJ
- Charles Marsillac, piloto
O acidente
Os helicópteros caíram em um pátio com veículos, no Recreio dos Bandeirantes. Ao menos 20 carros foram atingidos e as chamas se alastraram.
Os bombeiros foram acionados às 9h e enviaram quatro unidades para a ocorrência. Como os veículos atingidos eram elétricos, havia um risco maior de o incêndio se alastrar ainda mais, segundo os bombeiros, mas as chamas foram extintas.
O local foi isolado e a Polícia Civil já iniciou a perícia. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Força Aérea Brasileira, também foi acionado. Ainda não se sabe a causa da colisão.
Em nota, a FAB explicou que, neste momento, “profissionais qualificados e credenciados aplicam técnicas específicas para coleta e confirmação de dados, preservação de elementos, verificação inicial dos danos causados à aeronave ou pela aeronave, além do levantamento de outras informações necessárias à investigação”.
As aeronaves envolvidas operavam em situação regular, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).