° / °
Mundo
Guerra

Trump assegura que Estreito de Ormuz estará 'completamente aberto' na sexta-feira

Declaração foi feita após o acordo alcançado com o Irã para pôr fim à guerra no Oriente Médio

AFP

Publicado: 15/06/2026 às 14:10

Seguir no Google News Seguir

Trump fez essas declarações durante uma reunião bilateral com Emmanuel Macron/ MANDEL NGAN / AFP

Trump fez essas declarações durante uma reunião bilateral com Emmanuel Macron ( MANDEL NGAN / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, nesta segunda-feira (15), que o Estreito de Ormuz estará "completamente aberto" na sexta-feira, após o acordo alcançado na véspera com o Irã para pôr fim à guerra no Oriente Médio.

Trump fez essas declarações durante uma reunião bilateral com seu homólogo francês, Emmanuel Macron, antes da cúpula de três dias dos líderes do grupo G7 das grandes economias industrializadas, na cidade francesa de Evian.

O mandatário americano afirmou, ainda, que não precisam de "muita ajuda" para reabrir Ormuz, diante da iniciativa liderada pela França e pelo Reino Unido para lançar uma coalizão que garanta a segurança nessa passagem-chave para o comércio mundial de hidrocarbonetos.

Veja também:

Estreito de Ormuz , Guerra , Trump
Mais de Mundo
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP