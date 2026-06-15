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Irã diz que cobrará taxas por 'serviços' marítimos em Ormuz

Serão cobradas taxas por "serviços de navegação, proteção ambiental, seguros marítimos e outros serviços necessários"

AFP

Publicado: 15/06/2026 às 10:01

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Estreito de Ormuz/Foto: SAHAR AL ATTAR / AFP

Estreito de Ormuz (Foto: SAHAR AL ATTAR / AFP)

O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou nesta segunda-feira (15) que a República Islâmica cobrará taxas dos navios que passarem pelo Estreito de Ormuz, em virtude do acordo com os Estados Unidos.

"Sempre afirmamos que não buscamos arrecadar pedágios de trânsito, mas serão cobradas taxas por serviços de navegação, proteção ambiental, seguros marítimos e outros serviços necessários", declarou o porta-voz da diplomacia iraniana, Esmaeil Baqaei, em entrevista coletiva.

Estreito de Ormuz , Guerra , Irã
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