G7: Lula se reúne com o presidente francês Emmanuel Macron

Presidente francês reiterou o interesse em participar dos esforços brasileiros para a aquisição de supercomputadores, em reforço à soberania digital do Brasil

Encontro aconteceu em Évian, na França (Ricardo Stuckert/PR)

Na tarde desta segunda-feira (15), o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reuniu-se, em Évian, na França, com o presidente francês, Emmanuel Macron. Na ocasião, Lula agradeceu o convite para participar da Cúpula do G7.



Embora o Brasil não faça parte do grupo das sete maiores economias industrializadas do mundo, o petista participa do encontro a convite do governo francês. Esta é a décima vez que Lula comparece ao fórum internacional.



Lula lembrou que foi em Évian, em 2003, que participou pela primeira vez de uma cúpula do grupo. O presidente brasileiro também recordou que, há 20 anos, ele e Jacques Chirac criaram a UNITAID, iniciativa global de saúde que atua em parceria com diversos países para promover inovações na prevenção, no diagnóstico e no tratamento de doenças em países de baixa e média renda, com ênfase em tuberculose, malária e HIV/AIDS.



Na esfera bilateral, os dois presidentes destacaram os avanços da cooperação em defesa, especialmente no sucesso do Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB).



Durante a conversa, que durou cerca de 40 minutos, os mandatários também concordaram em concluir medidas para aprofundar a cooperação transfronteiriça entre a Guiana Francesa e o Amapá.

O presidente francês, Emmanuel Macron, reiterou o interesse da França em participar dos esforços brasileiros para a aquisição de supercomputadores, em reforço à soberania digital do Brasil.

