Trump comemora 80º aniversário com expectativa da assinatura do memorando de entendimento com o Irã

Neste domingo (14), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, celebra seu 80º aniversário enquanto sua equipe termina de preparar o espetáculo de artes marciais mistas que será realizado no Jardim de Verão da Casa Branca

Foto: Saul Loeb ( AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemora na noite deste domingo, 14, seu 80º aniversário com a esperança de encerrar a celebração com a assinatura de um acordo preliminar com o Irã que, em teoria, reabre o Estreito de Ormuz e dá início a 60 dias de negociações com a República Islâmica para resolver a situação de seu programa nuclear, dos ativos iranianos congelados pelas sanções americanas e da crise associada entre Israel e o Hezbollah no Líbano.

Por enquanto, uma delegação do Catar chegou neste domingo à capital do Irã, Teerã, como representante de um dos principais mediadores internacionais na guerra entre Irã, Estados Unidos e Israel, e em meio a grandes expectativas sobre a possível assinatura, neste domingo, de um acordo preliminar para dar início a 60 dias de negociações de paz definitivas.

A agência semioficial iraniana "Tasnim", ligada à Guarda Revolucionária, confirmou a chegada dessa delegação do Catar para "analisar os últimos acontecimentos relacionados ao processo diplomático e consultar autoridades da República Islâmica do Irã", sem fornecer mais detalhes por enquanto.

No final da noite passada (sábado), o presidente Trump deu como certo que a assinatura ocorrerá neste domingo em uma reunião por videoconferência com a participação do vice-presidente americano JD Vance, do presidente do Parlamento iraniano, Mohamed Baqer Qalifab, e de representantes do Catar e do Paquistão, segundo fontes próximas às negociações à emissora Al Arabiya.

A afirmação de Trump veio no final de um dia de promessas e desmentidas. Enquanto o primeiro-ministro do Paquistão e grande mediador nas conversas, Shebhaz Sharif, considerava iminente a assinatura do acordo, o governo iraniano avisava que ainda havia detalhes a serem acertados e que, de forma alguma, aceitariam que Trump usasse a assinatura do acordo preliminar como manobra de "propaganda" durante seu aniversário.

Trump ficará atento ao que ocorrer enquanto sua equipe termina de preparar o grande espetáculo de artes marciais mistas que será realizado no Jardim de Verão da Casa Branca, em Washington D.C., e que também comemorará os 250 anos de independência dos Estados Unidos.

No que diz respeito ao Líbano, o Exército israelense voltou a emitir neste domingo ordens de evacuação forçada para 29 localidades do sul do Líbano, após denunciar novos ataques das milícias do Hezbollah.

A agência oficial de notícias libanesa, "NNA", confirmou na manhã deste domingo novos ataques aéreos israelenses na zona localizada entre as cidades de Haddatha e Haris, no distrito de Bint Jbeil, e na cidade de Dweir, no distrito de Nabatiye. O Hezbollah, por sua vez, anunciou um ataque nesta manhã contra "uma concentração de veículos e soldados do Exército israelense" na cidade de Majdal Zoun.