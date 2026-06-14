Alemanha x Curaçao: técnico mais novo da Copa 2026 enfrenta o mais velho

A Alemanha tem o técnico mais novo do Mundial, e Curaçao, o mais velho. As duas seleções jogam neste domingo (14)

Julian Nagelsmann, técnico da Alemanha (ALEXANDER HASSENSTEIN GETTY IMAGES NORTH AMERICA GETTY IMAGES VIA AFP)

O técnico da Alemanha, Julian Nagelsmann, é o mais novo entre os que participam da Copa do Mundo 2026.

Ex-técnico do Bayern de Munique (julho de 2021 a março de 2023), Nagelsmann, de 38 anos, chegou à seleção alemã em uma das piores crises de sua história, após ser eliminada em dezembro de 2022 na Copa do Mundo do Catar logo na primeira fase pela segunda edição consecutiva.

Ele substituiu o atual técnico do Barcelona, Hansi Flick, o primeiro treinador da história da 'Mannschaft' a ser demitido no meio do mandato, após uma série de resultados catastróficos.

Nagelsmann tomou decisões importantes para reconstruir a sua equipe, eliminada nas quartas de final da Euro-2024, em que a Alemanha foi a anfitriã, pela Espanha (2-1 na prorrogação), que mais tarde se sagraria campeã do torneio.

Tetracampeã mundial (1954, 1974, 1990 e 2014) e tricampeã europeia (1972, 1980 e 1996), a Alemanha não disputa as semifinais de um grande torneio desde a Euro-2016, quando perdeu para a França em Marselha.

Nagelsmann representa uma aposta moderna e agressiva, com pressão alta e mobilidade constante no ataque, especialmente ao redor dos jovens destaques Jamal Musiala e Florian Wirtz.

O técnico mais velho da Copa 2026

O técnico da Alemanha enfrentará neste domingo (14) o holandês Dick Advocaat, técnico de Curaçao, que estabeleceu o recorde de mais velho em uma Copa do Mundo, aos 78 anos.

Dick Advocaat, técnico de Curaçao (crédito: Foto por MOLLY DARLINGTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

A façanha de classificar pela primeira vez a pequena ilha de 150 mil habitantes para o Mundial foi cercada de turbulência após sua posterior renúncia, atribuída a questões pessoais, e a chegada de Fred Rutten, que pediu demissão em questão de semanas.

Advocaat retornou ao banco de reservas menos de um mês antes do início da Copa do Mundo. Com uma extensa trajetória em clubes e seleções, liderou uma geração curaçauense construída principalmente a partir da diáspora holandesa, na qual predominam a organização tática e a disciplina.