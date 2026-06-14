Responsável pelo 7 a 1 contra o Brasil em 2014, Alemanha estreia na Copa 2026 hoje (14)

Desde que venceu seu quarto título no Brasil em 2014, a equipe alemã foi eliminada nas duas Copas seguintes, Rússia e Catar, na fase de grupos

Manuel Neuer, goleiro da Alemanha (Foto por ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Após o empate em 1 a 1 entre Brasil e Marrocos, em uma partida discreta da equipe do italiano Carlo Ancelotti, a tetracampeã Alemanha entra em campo neste domingo (14) na Copa do Mundo 2026, ainda abalada por suas últimas atuações no torneio.

Desde que venceu seu quarto título no Brasil em 2014, a equipe alemã foi eliminada nas duas Copas seguintes, Rússia e Catar, na fase de grupos.

Até mesmo Manuel Neuer, um dos campeões de 12 anos atrás, voltou de sua aposentadoria na seleção para reforçar o gol.

"Não há dúvidas de que ele é o melhor goleiro de todos os tempos, ou pelo menos um dos melhores", afirmou seu companheiro Deniz Undav na sexta-feira à imprensa.

O técnico Julian Nagelsmann confirmou que o jogador de 40 anos será titular na estreia: "Todos os jogadores estão bem e Manuel também. Todos estão em forma".

Em um duelo de contrastes, a Alemanha fará sua estreia em Houston às 14h00, contra Curaçao, a pequena ilha caribenha de apenas 444 km² e 185 mil habitantes, que nunca disputou uma Copa do Mundo, contra a tetracampeã e 13 vezes semifinalista, que tem um elenco avaliado em centenas de milhões de dólares.

Mas os caribenhos não entrarão em campo derrotados: "Temos um plano para dificultar a vida da Alemanha", ameaçou, na véspera, o técnico Dick Advocaat.

O confronto desigual também se estenderá aos treinadores: Advocaat quebrará o recorde de técnico mais velho em uma Copa do Mundo ao enfrentar o mais jovem desta edição: 78 anos do holandês contra 38 do alemão.

Outro treinador veterano, Carlo Ancelotti, que estreou em uma Copa do Mundo após ter conquistado tudo a nível de clubes, não teve o início desejado, já que o Brasil não passou de um empate em 1 a 1 contra o Marrocos.

Vinícius Júnior evitou a derrota ao igualar, aos 32 minutos do primeiro tempo, o gol inicial de Ismael Saibari para o Marrocos, revelação da última edição ao chegar à semifinal.

"Não podemos pensar que o time está perfeito no primeiro jogo. A Copa do Mundo não se ganha no primeiro jogo", relativizou o técnico italiano.

A partida entre Brasil e Marrocos foi disputada no MetLife Stadium, nos arredores de uma Nova York que, algumas horas depois, enlouqueceu com a vitória dos Knicks sobre os Spurs nas Finais da NBA, que lhes rendeu o primeiro título desde 1973. E as comemorações nos próximos dias prometem ser apoteóticas, deixando as autoridades americanas em alerta.

Irã vai aos EUA



Outro motivo de preocupação para as autoridades é a presença da seleção do Irã na Copa do Mundo.

Em meio à guerra no Oriente Médio, os iranianos chegarão neste domingo a Los Angeles, vindos de sua base em Tijuana (norte do México), para disputar a primeira das três partidas que jogarão em solo americano, contra a Nova Zelândia.

Estão previstas manifestações contra o regime de Teerã, dentro e fora do SoFi Stadium, na segunda-feira. Na sexta-feira, algumas dezenas de membros da diáspora já haviam protestado antes de Estados Unidos x Paraguai.

Antecipando-se a estes acontecimentos previsíveis, o presidente da federação iraniana, Medhi Taj, instou a Fifa a permitir somente a bandeira oficial no estádio e a impedir a exibição da bandeira da época pré-revolucionária do xá, utilizada pelos opositores.