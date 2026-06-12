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Acordo entre EUA e Irã 'nunca esteve tão próximo', diz chanceler iraniano

Pouco antes Donald Trump, acusou o Irã de divulgar uma versão falsa do plano de paz com termos que "não têm nada a ver" com o que foi acordado "por escrito"

AFP

Publicado: 12/06/2026 às 12:35

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Ataques aéreos atingiram a cidade de Nabatieh, no sul do Líbano/ AFP

Ataques aéreos atingiram a cidade de Nabatieh, no sul do Líbano ( AFP)

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou nesta sexta-feira (12) que um acordo entre seu país e os Estados Unidos para pôr fim à guerra no Oriente Médio "nunca esteve tão próximo".

"O memorando de entendimento de Islamabad nunca esteve tão próximo. Enquanto aguardamos sua conclusão, a imprensa deve se abster de especular sobre seu conteúdo" e "todos os detalhes" serão comunicados "no momento oportuno", escreveu Araghchi no X.

Pouco antes, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou o Irã de divulgar uma versão falsa do plano de paz com termos que "não têm nada a ver" com o que foi acordado "por escrito".

 

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