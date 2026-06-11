Trump muda de ideia mais uma vez e cancela ataques contra o Irã marcados para hoje

O líder norte-americano havia prometido uma ofensiva mais forte e maior contra o território iraniano

Donald Trump, presidente dos EUA ( SAUL LOEB / AFP)

Numa nova reviravolta, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acaba de anunciar em sua rede social Truth Social o cancelamento dos ataques contra o Irã marcados para esta noite devido à aprovação dos "pontos finais" de um acordo com o país.

"Com base no fato de as discussões com a República Islâmica do Irã terem sido levadas ao mais alto nível da liderança iraniana e aprovadas, eu, como presidente dos Estados Unidos, cancelei os ataques e bombardeios programados contra o Irã para esta noite. As discussões e os pontos finais foram, tanto em conceito como em detalhe, aprovados por todas as partes envolvidas ", escreveu Trump na Truth Social.

Trump elencou que os Estados Unidos, Israel, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Turquia, Paquistão, Bahrein, Kuwait, Jordânia e Egito como as nações envolvidas nas aprovações. "O bloqueio naval permanecerá em pleno vigor até que esta transação seja finalizada. A data e o local da assinatura serão anunciados em breve", disse.

O líder norte-americano havia prometido uma ofensiva mais forte e maior contra o território iraniano e ainda afirmou que controlaria a ilha de Kharg e de outras infraestruturas petrolíferas,

A chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, também disse que conversou sobre a escalada do conflito com o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, a quem reiterou a necessidade de uma solução diplomática.

*Em atualização