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Trump muda de ideia mais uma vez e cancela ataques contra o Irã marcados para hoje

O líder norte-americano havia prometido uma ofensiva mais forte e maior contra o território iraniano

Isabel Alvarez

Publicado: 11/06/2026 às 15:31

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Donald Trump, presidente dos EUA/ SAUL LOEB / AFP

Donald Trump, presidente dos EUA ( SAUL LOEB / AFP)

Numa nova reviravolta, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acaba de anunciar em sua rede social Truth Social o cancelamento dos ataques contra o Irã marcados para esta noite devido à aprovação dos "pontos finais" de um acordo com o país.

"Com base no fato de as discussões com a República Islâmica do Irã terem sido levadas ao mais alto nível da liderança iraniana e aprovadas, eu, como presidente dos Estados Unidos, cancelei os ataques e bombardeios programados contra o Irã para esta noite. As discussões e os pontos finais foram, tanto em conceito como em detalhe, aprovados por todas as partes envolvidas ", escreveu Trump na Truth Social.

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Trump elencou que os Estados Unidos, Israel, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Turquia, Paquistão, Bahrein, Kuwait, Jordânia e Egito como as nações envolvidas nas aprovações. "O bloqueio naval permanecerá em pleno vigor até que esta transação seja finalizada. A data e o local da assinatura serão anunciados em breve", disse.

O líder norte-americano havia prometido uma ofensiva mais forte e maior contra o território iraniano e ainda afirmou que controlaria a ilha de Kharg e de outras infraestruturas petrolíferas,

A chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, também disse que conversou sobre a escalada do conflito com o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, a quem reiterou a necessidade de uma solução diplomática.

 

*Em atualização

ataque , Irã , Trump
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