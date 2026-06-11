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Trump diz que acordo com o Irã pode ser assinado no fim de semana

Assinatura acontecerá na presença do vice-presidente dos EUA, JD Vance

Isabel Alvarez

Publicado: 11/06/2026 às 18:59

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Presidente dos EUA, Donald Trump, durante entrevista coletiva/SAUL LOEB / AFP

Presidente dos EUA, Donald Trump, durante entrevista coletiva (SAUL LOEB / AFP)

Após ter declarado o cancelamento dos intensos ataques contra o Irã programados para esta noite, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou agora pouco que a assinatura de um grande acordo final com Teerã poderá ocorrer já no fim de semana, na Europa, com o vice-presidente dos EUA, JD Vance.

Veja também:

Por outro lado, o governo iraniano já desmentiu o acordo global afirmado por Trump, no qual participaram
vários países envolvidos no conflito do Oriente Médio.

Acordo , Estados Unidos , Irã
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