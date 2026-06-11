Trump diz que acordo com o Irã pode ser assinado no fim de semana
Assinatura acontecerá na presença do vice-presidente dos EUA, JD Vance
Publicado: 11/06/2026 às 18:59
Presidente dos EUA, Donald Trump, durante entrevista coletiva (SAUL LOEB / AFP)
Após ter declarado o cancelamento dos intensos ataques contra o Irã programados para esta noite, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou agora pouco que a assinatura de um grande acordo final com Teerã poderá ocorrer já no fim de semana, na Europa, com o vice-presidente dos EUA, JD Vance.
Por outro lado, o governo iraniano já desmentiu o acordo global afirmado por Trump, no qual participaram
vários países envolvidos no conflito do Oriente Médio.