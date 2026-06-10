Netanyahu vai se recandidatar nas próximas eleições em Israel

O anúncio acontece após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter colocado em dúvida a candidatura

Primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu (ANGELA WEISS / AFP)

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, irá se recandidatar nas próximas eleições do país. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (10) pelo seu partido Likud.

"Netanyahu irá concorrer às próximas eleições e, com a ajuda de Deus, irá vencer”, comunicou o Likud.

O anúncio acontece após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter colocado em dúvida a sua candidatura em uma entrevista ao canal norte-americano ABC. "Não sei, teve uma carreira incrível. Quer continuar? Porque, como sabem, é um primeiro-ministro em tempo de guerra. Vamos ganhar a guerra muito em breve, de uma forma ou de outra, e sabem que é um primeiro-ministro em tempo de guerra", disse Trump.

Até o momento, ainda não existe uma data estabelecida para a realização das eleições em Israel, mas a previsão é de que deverão ser convocadas em meados de outubro.