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Netanyahu vai se recandidatar nas próximas eleições em Israel

O anúncio acontece após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter colocado em dúvida a candidatura

Isabel Alvarez

Publicado: 10/06/2026 às 13:01

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Primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu/ANGELA WEISS / AFP

Primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu (ANGELA WEISS / AFP)

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, irá se recandidatar nas próximas eleições do país. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (10) pelo seu partido Likud.

"Netanyahu irá concorrer às próximas eleições e, com a ajuda de Deus, irá vencer”, comunicou o Likud.

O anúncio acontece após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter colocado em dúvida a sua candidatura em uma entrevista ao canal norte-americano ABC. "Não sei, teve uma carreira incrível. Quer continuar? Porque, como sabem, é um primeiro-ministro em tempo de guerra. Vamos ganhar a guerra muito em breve, de uma forma ou de outra, e sabem que é um primeiro-ministro em tempo de guerra", disse Trump.

Até o momento, ainda não existe uma data estabelecida para a realização das eleições em Israel, mas a previsão é de que deverão ser convocadas em meados de outubro.

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Donald Trump , eleições , Israel , netanyahu
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