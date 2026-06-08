Netanyahu diz que as hostilidades cessaram temporariamente após Israel atacar alvos no Irã
O primeiro-ministro de Israel advertiu, no entanto, que caso o Irã "cometa o erro de retomar os ataques" contra Israel, o país responderá "com toda a força"
Publicado: 08/06/2026 às 13:21
Primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu (ALEX KOLOMOISKY / POOL / AFP)
O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou nesta segunda-feira (8) que os ataques de Israel contra o Irã dissuadiram a República Islâmica de lançar novos ataques, levando à cessação das hostilidades entre os dois adversários.
"Neste momento, o fogo naquela frente está contido. Depois que atacamos o regime terrorista em Teerã, ele parou de nos atacar", disse Netanyahu em um pronunciamento televisionado.
Ele advertiu, no entanto, que caso o Irã "cometa o erro de retomar os ataques contra nós, responderemos com toda a força".