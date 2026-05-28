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Netanyahu ordena que as tropas israelenses tomem 70% da Faixa de Gaza

O Ministério da Saúde de Gaza informou que, desde a entrada em vigor do cessar-fogo, foram confirmados 922 mortos e 2.786 feridos

Estadão Conteúdo e Europa Press

Publicado: 28/05/2026 às 15:26

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Primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu/ANGELA WEISS / AFP

Primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu (ANGELA WEISS / AFP)

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta quinta-feira, 28, que deu ordens ao Exército israelense para assumir o controle de 70% da Faixa de Gaza, além da chamada 'linha amarela' para a qual as tropas israelenses se retiraram no âmbito do acordo alcançado em outubro do ano passado com o Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) para aplicar a primeira fase da proposta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Agora estamos em um processo no qual estamos gerenciando nossas forças em múltiplas frentes. Temos que pressionar o Hezbollah (no Líbano). Neste momento, estamos pressionando o Hamas. Já controlamos totalmente 60% do território da Faixa de Gaza e minha ordem é chegar a 70%", declarou Netanyahu durante um evento em uma instituição de ensino, transmitido pelo canal 12 da televisão israelense.

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Netanyahu foi interrompido por um membro da plateia que defendeu que Israel deveria tomar "100%" do enclave palestino, ao que o primeiro-ministro respondeu mantendo-se firme em seu objetivo, por enquanto. "Primeiro os 70%, vamos começar por aí", assinalou, apontando para uma área significativamente maior do que aquela que deveria controlar em virtude do acordo.

O Ministério da Saúde de Gaza informou nesta mesma quinta-feira que, desde a entrada em vigor do cessar-fogo, foram confirmados 922 mortos e 2.786 feridos, enquanto 781 corpos foram recuperados das áreas das quais as forças israelenses se retiraram, agora presentes na chamada "linha amarela", que cobre mais de 50% do território do enclave palestino.

Faixa de Gaza , Gaza , Israel , netanyahu
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