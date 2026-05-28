Netanyahu ordena que as tropas israelenses tomem 70% da Faixa de Gaza

O Ministério da Saúde de Gaza informou que, desde a entrada em vigor do cessar-fogo, foram confirmados 922 mortos e 2.786 feridos

Primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu (ANGELA WEISS / AFP)

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta quinta-feira, 28, que deu ordens ao Exército israelense para assumir o controle de 70% da Faixa de Gaza, além da chamada 'linha amarela' para a qual as tropas israelenses se retiraram no âmbito do acordo alcançado em outubro do ano passado com o Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) para aplicar a primeira fase da proposta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Agora estamos em um processo no qual estamos gerenciando nossas forças em múltiplas frentes. Temos que pressionar o Hezbollah (no Líbano). Neste momento, estamos pressionando o Hamas. Já controlamos totalmente 60% do território da Faixa de Gaza e minha ordem é chegar a 70%", declarou Netanyahu durante um evento em uma instituição de ensino, transmitido pelo canal 12 da televisão israelense.

Netanyahu foi interrompido por um membro da plateia que defendeu que Israel deveria tomar "100%" do enclave palestino, ao que o primeiro-ministro respondeu mantendo-se firme em seu objetivo, por enquanto. "Primeiro os 70%, vamos começar por aí", assinalou, apontando para uma área significativamente maior do que aquela que deveria controlar em virtude do acordo.

O Ministério da Saúde de Gaza informou nesta mesma quinta-feira que, desde a entrada em vigor do cessar-fogo, foram confirmados 922 mortos e 2.786 feridos, enquanto 781 corpos foram recuperados das áreas das quais as forças israelenses se retiraram, agora presentes na chamada "linha amarela", que cobre mais de 50% do território do enclave palestino.