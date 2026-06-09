EUA realiza ataques contra o Irã em resposta à derrubada de helicóptero, segundo comunicado

Irã e Israel tinham retomado os ataques diretos pela primeira vez desde o cessar-fogo de 8 de abril (KAWNAT HAJU / AFP)

As forças dos Estados Unidos realizaram, nesta terça-feira (9), ataques "proporcionais" contra o Irã depois que o Exército desse país supostamente derrubou um helicóptero de ataque Apache no Estreito de Ormuz, informou o Comando Central em um comunicado. "A missão é uma resposta proporcional à agressão injustificada do Irã", justifica o Comando Central.

As forças americanas "começaram a lançar ataques em legítima defesa contra o Irã hoje às 17h [18h00 em Brasília], por ordem do comandante em chefe, em resposta à derrubada, ontem, de um helicóptero Apache do Exército dos Estados Unidos", segundo uma publicação oficial na rede X.

Pouco antes, o presidente Donald Trump tinha advertido que os Estados Unidos deviam "responder a este ataque", que supõe uma nova escalada apesar do cessar-fogo decretado em abril. Irã e Israel também trocaram disparos de mísseis entre o domingo e a segunda-feira, por causa da campanha militar israelense contra o Líbano.

Segundo a CNN, uma das autoridades dos EUA disse que não estava claro se o drone tinha como alvo o helicóptero Apache intencionalmente. Os dois tripulantes que estavam na aeronave sobreviveram ao acidente e, segundo Donald Trump, passam bem. Eles teriam sido resgatados por um drone não tripulado.

*Com informações da AFP.