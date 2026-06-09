Trump acusa Irã de derrubar helicóptero americano e afirma que os EUA 'devem' responder

Um helicóptero AH-64 Apache do exército dos Estados Unidos caiu próximo ao Estreito de Ormuz. Os dois tripulantes que estavam a bordo passam bem

Helicóptero Apache foi abatido sobre o Estreito de Ormuz (Wojtek RADWANSKI / AFP)

O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (9) que um helicóptero militar dos Estados Unidos foi abatido pelo Irã e que os Estados Unidos "devem" responder.

Em um comunicado, Trump afirmou ter sido informado de que, "na noite passada, os iranianos derrubaram um de nossos helicópteros Apache, altamente sofisticados, enquanto realizava patrulha sobre o Estreito de Ormuz".

Embora os pilotos não tenham sofrido ferimentos, "os Estados Unidos devem, necessariamente, responder a esse ataque".

Queda

Um helicóptero AH-64 Apache do exército dos Estados Unidos caiu próximo ao Estreito de Ormuz. Os dois tripulantes que estavam a bordo da aeronave sobreviveram ao acidente e passam bem, informou o presidente Donald Trump.

Os helicópteros Apache têm sido um recurso fundamental para as forças armadas americanas. Eles têm atuado na aplicação do bloqueio ao transporte de petróleo bruto e petroleiros iranianos numa tentativa de pressionar Teerã a chegar a um acordo de cessar-fogo.

O modelo também foi utilizado pelos Emirados Árabes Unidos para abater drones iranianos durante a guerra com o Irã.