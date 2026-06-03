Trump diz que o Irã concordou em não possuir armas nucleares

O chefe da diplomacia dos EUA indicou que Teerã concordou em negociar aspectos do seu programa nuclear, mas não forneceu detalhes

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Foto: ALEX BRANDON / POOL / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que Teerã concordou em não possuir armas nucleares e que o Líder Supremo do Irã, o aiatolá Mojtaba Khamenei, está envolvido nas negociações com Washington.

"Eles já concordaram que não vão possuir armas nucleares", sublinhou Trump, além de ter descartado forças norte-americanas em território iraniano devido ao sucesso das operações militares realizadas nos últimos meses no país. "Não precisamos de tropas em terra agora. Bem, nós conseguimos, sabe, dizimamos grande parte das suas Forças Armadas apenas com bombardeios. Não colocamos ninguém em solo iraniano. Não queremos fazer isso se puder evitar", acrescentou o presidente.

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, já havia adiantado ontem numa audiência da comissão do Senado que as negociações sobre o programa nuclear do Irã serão altamente técnicas e poderão demorar meses, sendo que essa fase dependeria da reabertura do Estreito de Ormuz.

O chefe da diplomacia dos EUA indicou que Teerã concordou em negociar aspectos do seu programa nuclear, mas não forneceu detalhes e ressaltou que quaisquer negociações não eram garantia de que, em última análise, conduzam a um acordo que seja aceitável para o Senado ou para o povo americano. “Em primeiro lugar, o Irã deve anunciar que o estreito está aberto, sem tarifas, e que irá remover as minas e não disparar contra navios. Os EUA não ofereceram o alívio das sanções ao Irã pela abertura do estreito”, declarou Rubio.

O secretario de Estado também mencionou que o aiatolá Mojtaba Khamenei está vivo e que há sinais de que se está envolvido cada vez mais nas negociações.

Mojtaba não foi visto ainda em público desde que sucedeu ao pai, morto num ataque durante a guerra. Rubio disse estar confiante de que o atual líder ainda está vivo, apesar dos inúmeros relatos de que também teria ficado gravemente ferido em uma ofensiva dos EUA. "Imagino que, tendo em conta o que aconteceu com vários líderes deste regime, expor-se publicamente não seja algo recomendado internamente. Penso que há indícios de que ele está se envolvendo cada vez mais nas negociações, embora todas as suas comunicações tenham sido por escrito e através de intermediários", pontuou.

Enquanto isso, agências iranianas relataram que o funeral do falecido líder supremo, Ali Khamenei, esta sendo planejado para meados deste mês e deve durar cerca de três dias.