Rússia lançou ataque massivo contra Ucrânia e diz que guerra atingiu novo paradigma

Equipes de resgate ucranianas trabalham em um prédio danificado após um ataque aéreo em Dnipro (MYKOLA SYNELNYKOV / AFP)

A Ucrânia informou que a Rússia lançou 656 drones e 73 mísseis durante a madrugada desta terça-feira (02), visando principalmente Kiev e a cidade de Dnipro. A Força Aérea do país disse que 40 mísseis e 602 drones foram abatidos ou neutralizados. Os bombardeios causaram pelo menos 21 mortos, incluindo duas crianças, e cerca de 100 feridos. Em Kiev, mais de 140 mil residentes também ficaram sem energia.

Na noite de ontem, o presidente russo Vladimir Putin indicou que a Ucrânia abriu uma nova página na história dos crimes cometidos contra a Rússia, em referência a ofensivas alegadamente em áreas residenciais. O Kremlin fala em "novo paradigma" na guerra, acusando a Ucrânia de ter cometido "atos de terror desumanos".

O exército russo confirmou hoje o lançamento do ataque massivo com armas aéreas, terrestres e marítimas de longo alcance e precisão, incluindo mísseis hipersônicos e drones. Segundo o Ministério da Defesa russo, a nova onda de ataques é mais uma resposta a alegados "atos terroristas" cometidos pela Ucrânia na região ucraniana de Luhansk, controlada pela Rússia, que teria provocado a morte de 21 estudantes de um alojamento estudantil em uma zona residencial.

Na semana passada, o Kremlin já havia alertado que pretendia em retaliação realizar ataques sistemáticos contra alvos em Kiev e até mesmo instou a evacuação de funcionários diplomáticos e a saída dos estrangeiros da capital ucraniana.

Por outro lado, a Ucrânia rejeita totalmente essa versão e afirma que atacou um centro de comando de drones russo e não uma residência de estudantes.

Somente no mês de maio, Moscou lançou um número recorde de drones sobre a Ucrânia. Ao todo, foram s mais de oito mil, representando um aumento de 24%, em relação a abril.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu mais uma vez apoio aos Estados Unidos na defesa aérea do país, apelando especificamente ao fornecimento de mísseis para os sistemas de defesa aérea Patriot. "Um ataque em grande escala e uma declaração absolutamente clara da Rússia: se a Ucrânia não estiver protegida contra mísseis balísticos e outros ataques com mísseis, estes ataques vão continuar", frisou.

"Putin é um criminoso de guerra e um fracassado cuja única carta na manga é o terror", acusou Andriy Sybiga, chefe da diplomacia da Ucrânia.

Enquanto isso, mais de 50 países, incluindo membros da União Europeia e da OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) ainda denunciam nas Nações Unidas o comportamento "inaceitável" da Rússia após um drone russo invadir o espaço aéreo da Romênia e atingir um edifício no país.