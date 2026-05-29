Drone lançado contra a Ucrânia pela Rússia cai na Romênia

Drone da Rússia sobre um prédio residencial deixou duas pessoas com ferimentos leves em Galati, na Romênia, perto da fronteira com a Ucrânia

Policiais e peritos forenses examinam o local do impacto após um drone russo atingir um prédio de apartamentos em Galati, no leste da Romênia (Daniel MIHAILESCU/AFP)

A Romênia, país-membro da Otan, denunciou nesta sexta-feira (29) uma "grave e irresponsável escalada" após a queda de um drone russo sobre um prédio residencial que deixou duas pessoas com ferimentos leves em Galati, perto da fronteira com a Ucrânia.

O presidente romeno, Nicusor Dan, convocou uma reunião do Conselho Supremo Nacional de Defesa para esta sexta-feira para examinar o impacto do drone, que também foi condenado pela Otan e pela União Europeia.

Dan apontou a necessidade de "debater as implicações do incidente mais grave" no território romeno desde o início da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Em mais de quatro anos, a Romênia detectou dezenas de incursões de drones em seu território, mas até agora nenhum havia atingido um prédio residencial.

"O caráter sem precedentes do ocorrido exige uma resposta firme, coordenada e proporcional nos âmbitos nacional e internacional", afirmou Dan.

Segundo o Ministério da Defesa romeno, a Rússia atacou durante a madrugada, com drones, "alvos civis e infraestruturas na Ucrânia, perto da fronteira fluvial com a Romênia".

"Um drone entrou no espaço aéreo romeno", informou a pasta em comunicado.

O aparelho "foi rastreado por radar até a parte sul da cidade de Galati e depois se chocou contra o telhado de um edifício residencial, o que provocou um incêndio no momento do impacto", acrescentou.

"Solidariedade absoluta" da Otan

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, assegurou ao presidente Dan a "solidariedade absoluta" da aliança transatlântica.

"O comportamento irresponsável da Rússia é um perigo para todos nós", escreveu Rutte nas redes sociais após uma conversa telefônica com o presidente romeno. "Reiterei que a Otan está preparada para defender cada centímetro do território aliado", acrescentou.

O Ministério das Relações Exteriores da Romênia convocou o embaixador russo em Bucareste e exigiu uma resposta da União Europeia, da qual também é membro.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, denunciou no X que "a guerra de agressão cruzou outra linha vermelha" e expressou "plena solidariedade" com a Romênia.

"Escalada grave e irresponsável"

Segundo os serviços de emergência romenos, toda a carga do drone explodiu e os dois ocupantes do apartamento afetado, que conseguiram abandonar o prédio por meios próprios, receberam atendimento médico no local por ferimentos leves.

Quando as aeronaves não tripuladas foram detectadas perto do espaço aéreo romeno, dois caças F-16 decolaram da base aérea de Fetesti, no leste do país, e "travaram combate com os alvos", acrescentou o ministério.

O ministro da Defesa, general Gheorghe Maxim, explicou que os aviões não conseguiram interceptar o drone porque tiveram um tempo "extremamente curto".

"O incidente constitui uma escalada grave e irresponsável por parte da Federação da Rússia", denunciou o Ministério das Relações Exteriores.

Maia Sandu, presidente da Moldávia, país situado entre a Romênia e a Ucrânia e que também registrou várias incursões de drones em seu território, disse que a Rússia representa um "perigo para todos".

Outros países da Otan, como Letônia, Estônia e Polônia, estão cada vez mais expostos às incursões em seu território de drones das partes beligerantes.

Ucrânia ativa alerta

"A recente intrusão de um drone russo no espaço aéreo romeno (...) mostra mais uma vez que a agressão russa representa uma ameaça real para a região do Mar Negro e para toda a Europa", reagiu o chanceler ucraniano, Andrii Sibiga.

As autoridades ucranianas ativaram um alerta aéreo nacional diante da possibilidade de novos ataques russos.

Além disso, Kiev acusou Moscou de atacar, também com drone, um cargueiro turco no Mar Negro quando deixava o porto ucraniano de Odessa. Dois membros da tripulação ficaram feridos.

Na Rússia, uma pessoa morreu nesta sexta-feira em um ataque com drones ucranianos contra uma empresa química na região de Volgogrado (sul), informaram as autoridades locais em comunicado.