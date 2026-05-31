EUA afirmam que três homens morreram em novo ataque no Pacífico

. A ação militar ocorreu em uma área internacional e integra as operações contínuas de combate ao tráfico de drogas na região. (Reprodução/X)

O Exército dos Estados Unidos atacou uma embarcação no Pacífico Oriental no último sábado (30), na qual morreram três homens, afirmaram autoridades. O ataque mais recente eleva para mais de 200 o total de mortos, segundo uma contagem da AFP (Agence France-Presse), desde que o governo do presidente Donald Trump iniciou sua ofensiva em setembro.

Em uma publicação no X, o Comando Sul dos EUA afirmou que um embarque transitava por rotas desconhecidas do narcotráfico no Pacífico Oriental e estava envolvido em operações de tráfico de drogas. “Três homens narcoterroristas morreram durante a ação”, escreveram.

As Forças Armadas americanas lançaram a operação "Lança do Sul" no início de setembro, depois que Trump insistiu que Washington está, na prática, em guerra com os cartéis de drogas que atuam na América Latina. Mas seu governo não apresentou provas definitivas de que as embarcações atacadas envolvidas no tráfico de drogas.

Especialistas em direitos e grupos de direitos humanos indicam que os ataques podem constituir execuções extrajudiciais, visto que aparentemente ocorreram como alvos civis que não representam uma ameaça imediata para os Estados Unidos.