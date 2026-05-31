Hélio dos Anjos detona atuação do Náutico contra Sport: "Primeiro tempo foi péssimo, horrível"

Hélio não gostou da atuação do time contra o Sport (Paulo Paiva/Sport)

Se tem uma palavra que define bem o estado de espírito do técnico Hélio dos Anjos após a derrota do Náutico por 2 a 0 para o Sport é irritação. O treinador não ficou na satisfeito com a atuação do time, sobretudo no primeiro tempo, na partida disputada na Ilha do Retiro neste sábado (30) pela 11ª rodada da Série B.

Hélio não poupou críticas ao comportamento da equipe, que agora ocupa a terceira colocação na competição, com 19 pontos. A liderança é justamente do Sport, com 22. O segundo é o São Bernardo, com 20.

"Foi péssimo nosso primeiro tempo. Os números foram horríveis. O grupo sabe disso. Respeitamos muito Perotti e Barletta. Não pode dar espaço para esses jogadores. Não pode deixar um calcanhar daqueles (passe de Perotti para Yago Felipe, no lance do pênalti que gerou o primeiro gol). Agradeço os aplausos do nosso torcedor no final de jogo, mas eu acho que nós não merecemos", enfatizou Hélio dos Anjos.

CHRYSTIAN BARLETTA ABRE O PLACAR NO CLÁSSICO! VAMOOOOOOOOOO! pic.twitter.com/cGXRg0AFfK — Sport Club do Recife (@sportrecife) May 31, 2026

O treinador fez questão de ressaltar também que em nenhum momento achou que o Náutico teria maior facilidade por conta da eliminação do Leão para o Fortaleza no meio de semana na Copa do Nordeste. “Estava olhando o Sport pelo Campeonato Brasileiro, não por jogo eliminatório que as coisas não aconteceram. E outra coisa. Não gosto da firula que o meu jogador fez. Não gosto, acabou. Podem falar que isso é futebol, isso é bonito, isso é legal, deixa fazer. É legal, deixa fazer p... nenhuma. Não faça. E quando fizer, segura a peteca. Sinal de grandeza é você fazer gol", reclamou Hélio, se referindo a uma embaixadinha feita por Dodô no primeiro tempo do jogo.

DIRIGENTES ESTATUTÁRIOS

Hélio dos Anjos também soltou o verbo contra dirigentes estatutários, quanto perguntado sobre polêmicas extracampo que envolveram o clássico, como a polêmica do preço dos ingressos para a torcida visitante e também sobre as condições de trabalho para o stafff alvirrubro na Ilha do Retiro.

“Tem que ter o respeito pelo adversário. O Sport ganhou por mérito dos seus jogadores e do seu treinador. Só espero que no próximo jogo, façamos tudo diferente que o Sport fez. Futebol se ganha dentro do campo. O que não posso admitir é tirar as condições dos profissionais trabalharem e hoje tiraram (staff). Não penso dessa forma. Futebol está muito nivelado por cima, exige muito profissionalismo. Por isso vou falar de novo: ‘detesto dirigente estatutário'. É só para encher o saco. Muitas vezes não são os profissionais que fazem essas bobagens. Quero longe de mim. Porque na primeira dificuldade entra para debaixo da cama da mãe”, finalizou Hélio.

