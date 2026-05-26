Israel opera com grandes contingentes militares no Líbano apesar do cessar-fogo

O governo de Beirute espera que as conversações diretas com os representantes de Israel, às quais o Hezbollah se opõe, conduzam a um cessar-fogo definitivo

Região de Tiro, no sul do Líbano (KAWNAT HAJU / AFP)

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou hoje que as forças armadas operam com grandes contingentes terrestres no sul do Líbano. Segundo o gabinete do premiê as tropas visam assumir o controle de áreas estratégicas, atingirem as infraestruturas do grupo xiita, assim como expandir as operações por terra para além da linha amarela, demarcação estabelecida pelo exército de Israel a vários quilômetros dentro do território libanês, depois do cessar-fogo em meados de abril.

“Israel esta fortificando a sua chamada zona de segurança em território libanês. Sob a minha direção e a do ministro da Defesa, juntamente com o chefe do Estado-Maior do Exército, estamos aprofundando a nossa operação no Líbano”, declarou.

Na noite de segunda-feira (25), as forças israelenses já atacaram a região do Vale do Bekaa, no Líbano, após Netanyahu ter autorizado a intensificação de ofensiva contra o grupo Hezbollah em todo o território libanês, sobretudo no sul e no leste, com avanços pelo interior do país. O primeiro-ministro anunciou que a guerra prosseguia contra a guerrilha libanesa pró-iraniana do Hezbollah, prometendo esmagar o grupo.

Já a Agência Nacional de Notícias estatal do Líbano informou que Israel bombardeou 70 alvos e que pelo menos 15 pessoas morreram na sequência de um ataque aéreo israelense no leste do território libanês.

Por outro lado, o Hezbollah disse que retaliou as ações e atingiu posições do exército israelense em várias cidades no sul do Líbano, como Shamaa, Bint Jbeil, Srifa e Deir Kifa.

Apesar de ainda estar em vigor o cessar-fogo entre as partes embora as violações ocorram quase que diariamente, o reforço nos últimos bombardeios aconteceu poucos dias antes das delegações libanesas e israelenses se reunirem mais uma vez em Washington, nos Estados Unidos, para negociações diretas.

O governo de Beirute espera que as conversações diretas com os representantes de Israel, às quais o Hezbollah se opõe, conduzam a um cessar-fogo definitivo e uma paz duradoura.

Enquanto isso, mais de um milhão de pessoas no Líbano foi deslocada devido ao conflito, desencadeado pelo Hezbollah, que lançou mísseis contra o norte de Israel em 02 de março em solidariedade ao Irã, que sofreu ataques das forças norte-americanas e israelenses a partir de 28 de fevereiro.